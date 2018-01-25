Жильцы некоторых амурских многоэтажек смогут приостанавливать сборы на капремонт

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Амурские депутаты в первом чтении приняли изменения в закон Амурской области о капитальном ремонте. В соответствии с ними жильцы некоторых многоквартирных домов получат право приостанавливать сборы на капитальный ремонт. Это коснется только тех собственников кто переводит деньги на спецсчет своего дома.

Жильцы многоквартирного дома, собрав половину необходимых средств на ремонт, смогут приостановить сборы. До сих пор такого права у собственников не было. Теперь принять решение амурчане могут на общем собрании собственников жилья. Такое право появится только у тех, у кого не будет долга по оплате за капремонт.

Домов, имеющих свой спецсчет для сбора средств на проведение капитального ремонта в Приамурье, немного. Из 4 542 домов, участвующих в программе капитального ремонта, таких всего 124.

На какой счет перечислять деньги, жильцы выбирают сами. Если такого решения нет, деньги автоматически поступают на счет регионального оператора и распределяются по областной программе ремонта.