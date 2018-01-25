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25января
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сегодня, 10:38 1

Жильцы некоторых амурских многоэтажек смогут приостанавливать сборы на капремонт

Жильцы некоторых амурских многоэтажек смогут приостанавливать сборы на капремонт
Фото: dacha.cdi24.ru

Амурские депутаты в первом чтении приняли изменения в закон Амурской области о капитальном ремонте. В соответствии с ними жильцы некоторых многоквартирных домов получат право приостанавливать сборы на капитальный ремонт. Это коснется только тех собственников кто переводит деньги на спецсчет своего дома.

Жильцы многоквартирного дома, собрав половину необходимых средств на ремонт, смогут приостановить сборы. До сих пор такого права у собственников не было. Теперь принять решение амурчане могут на общем собрании собственников жилья. Такое право появится только у тех, у кого не будет долга по оплате за капремонт.

Домов, имеющих свой спецсчет для сбора средств на проведение капитального ремонта в Приамурье, немного. Из 4 542 домов, участвующих в программе капитального ремонта, таких всего 124.

На какой счет перечислять деньги, жильцы выбирают сами. Если такого решения нет, деньги автоматически поступают на счет регионального оператора и распределяются по областной программе ремонта.

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#закон #заксобрание #строительство

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Комментарии
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  • бла-бла-бла

    бла-бла-бла
    31 минута назад

    Журналисты, обьясните пожалуйста, у Вас в статье написано, что на эту меру поддержки могут рассчитывать семьи в которых второй и третий ребенок родился после 1 января 2017, а по закону с 1 января 2018г., отпечатка или я что-то не доплнимаю. Для меня это важно, так как в июне 2017 года я родила второго ребенка, и у моей семьи есть ипотечный кредит в 12% в Сбербанке. Я в декрете с двумя детьми, не достигшие трехлетнего возраста и есть смысл обращаться для снижения процетной ставки до достижения второго ребенка трехлетнего возраста. Материнский капитал пока трогать не хочу.

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