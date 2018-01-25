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25января
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сегодня, 10:32 0

В Амурской области за прием древесины от населения будут штрафовать

В Амурской области за прием древесины от населения будут штрафовать
Фото: usgg.ru

Штраф до 500 тысяч рублей может заплатить владелец пункта приема древесины, если примет ее от населения. Соответствующие изменения в областной закон «Об административной ответственности» амурские парламентарии приняли на сессии в первом чтении.

Административную ответственность устанавливают «за прием древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд». Делать это было запрещено и раньше, а вот ответственности за нарушение предусмотрено не было. Теперь нарушителям грозит административный штраф. Для должностных лиц он составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч. Инициировала внесение изменений в областной закон амурская прокуратура.

«Запрет на прием заготовленной для собственных нужд древесины пунктами приема содержится в Лесном кодексе России. В областном законе запрет тоже содержится, но ответственность не предусмотрена. Предлагаемыми изменениями мы предлагаем закрепить такую ответственность», – объяснила старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти Тамара Соловьева.

Штрафовать амурчан будут и за складирование рядом со своими участками строительных материалов, запасов топлива или, к примеру, сена. Если такое имущество обнаружат на местах прохождения открытых дренажных, ливневых канав, на тротуарах, газонах, или материалы дольше чем на 7 дней залежатся на прилегающей территории, владельцу грозит штраф.

«В этом году в Чигирях Благовещенского района сгорело два дома. Один из них из-за того, что не смогли пожарные подъехать к строению. У нас районах часто бывает, когда к дому из-за складирования различных материалов не могут подъехать служба скорой помощи, пожарные и другие службы», ­ объяснил председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.Вячеслав Логинов.

Амурские парламентарии проголосовали за внесение изменений. Этот вопрос им предстоит еще рассмотреть во втором чтении.

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#закон #заксобрание #областная власть

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