Автомобилист застрял на трассе в Магдагачинском районе из-за поломки грузовика

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25 января около часа ночи в единую дежурно-диспетчерскую службу Магдагачинского района поступило сообщение о том, что на федеральной трассе Чита – Хабаровск на 1 318 километре сломался двухтонный грузовик Mazda Titan. В автомобиле находились два человека. На помощь выехали пожарные-спасатели пожарной части № 35 поселка Сиваки.

На месте специалистам удалось выяснить, что водитель – житель Улан-Удэ – перегонял купленный автомобиль из Хабаровска в Бурятию. На трассе грузовик сломался: неисправной оказалась коробка передач. Починить машину на месте было невозможно.

Пожарные с помощью троса, который прицепили к пожарной автоцистерне, отбуксировали машину до ближайшего пункта обогрева – в кафе в 45 километрах от места поломки. Медицинская помощь пассажиру и водителю не понадобилась, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.