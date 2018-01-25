Покупатель лотерейного билета в Приамурье выиграл загородный дом

На одном из федеральных телеканалов вышел в эфир розыгрыш «Жилищной лотереи», тиража № 269. Были разыграны 15 новых загородных домов. Обладателем одного из них стал человек, который приобрел билет «Жилищной лотереи» на территории Амурской области.

О том, что билет, купленный в Приамурье, выиграл загородный дом, стало известно по итогам шестого тура лотереи. Удачу принес шар № 27. Всего в этом туре загородные дома выиграли шестеро – кроме Амурской области билеты были приобретены в Москве, Пермском крае, Московской области, Республике Карелия и Ростовской области. Номер выигравшего лотерейного билета, купленного в Приамурье, – 026903123412. Видео: «Столото»

Просмотров всего: 2354

#отдых

распечатать

Александр Авдеев