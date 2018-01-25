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25января
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сегодня, 10:27 10

Покупатель лотерейного билета в Приамурье выиграл загородный дом

Покупатель лотерейного билета в Приамурье выиграл загородный дом

На одном из федеральных телеканалов вышел в эфир розыгрыш «Жилищной лотереи», тиража № 269. Были разыграны 15 новых загородных домов. Обладателем одного из них стал человек, который приобрел билет «Жилищной лотереи» на территории Амурской области.

О том, что билет, купленный в Приамурье, выиграл загородный дом, стало известно по итогам шестого тура лотереи. Удачу принес шар № 27. Всего в этом туре загородные дома выиграли шестеро – кроме Амурской области билеты были приобретены в Москве, Пермском крае, Московской области, Республике Карелия и Ростовской области.

Номер выигравшего лотерейного билета, купленного в Приамурье, – 026903123412.

Видео: «Столото»

Просмотров всего: 2354

#отдых

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • mp2mp

    mp2mp
    4 часа назад

    Кто-нибудь видел или знает этого человека? То дом, то квартиру, нужно повышать продажи чудо билетов. А для большинства выигрыш 100-200 руб.годами это норма.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    развод

  • matushka

    matushka
    3 часа назад

    Лохотрон

  • бусяка

    бусяка
    3 часа назад

    у меня не проверенный лежит. может это я?

  • Caramel

    Caramel
    2 часа назад

    не верю, лохотрон

  • Николай28регион

    Николай28регион
    1 час назад

    Люди все еще верят в этот ЛОХОТРОН. В интернете уже столько видо разоблачения про это СТОЛОТО

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    1 час назад

    Моя мама в прошлогоднюю новогоднюю полляма выиграла, в мае получила на карту. Пришло время платить налог. Или не платить?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    26 минут назад

    ВрангельШмидтМоя мама в прошлогоднюю новогоднюю полляма выиграла, в мае получила на карту. Пришло время платить налог. Или не платить?


    Собрание сочинений Г.Х.Андерсена в налоговую отнесите)).

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    4 минуты назад

    Доппельгангер

    ВрангельШмидт

    Моя мама в прошлогоднюю новогоднюю полляма выиграла, в мае получила на карту. Пришло время платить налог. Или не платить?



    Собрание сочинений Г.Х.Андерсена в налоговую отнесите)).



    Какой н...й Андерсен? На кону почти 60 тыс.



  • alex 3

    alex 3
    1 минута назад

    мой рекорд в Русское лото-800р!

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