Благовещенцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Люди добра»

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В середине февраля будет дан старт благотворительной акции «Люди добра», в ходе которой соберут деньги на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Автор проекта – студентка АмГУ Лияна Барнасян – сейчас ведет активную подготовку целой серии мероприятий.

Начать благотворительный проект планируют с мастер-класса по ораторскому искусству, который проведут известные благовещенские ведущие Макс Радман и Владислав Спирин. Скорее всего, сам мастер-класс будет бесплатным, а для сбора средств установят специальные ящики.

Еще один запланированный мастер-класс – по визажу. Его проведет визажист Людмила Ковалева. Будет он платным или деньги на лечение детей также можно будет положить в ящик, пока не решено.

Всего до конца марта в планах у организаторов провести пять или шесть мастер-классов. В рамках благотворительного проекта пройдет и ярмарка «Добрые дела», которую, возможно, проведут в апреле. И в заключение состоится благотворительный концерт «Во имя добра» с выступлением талантливой молодежи города. Его дата зависит от того, как пройдут первые два этапа.

Одному или нескольким детям передадут деньги на лечение, зависит от того, сколько средств будет собрано.

Как сообщало Амур.инфо, автор этого благотворительного проекта – студентка 4-го курса АмГУ Лияна Барнасян – выиграла грант заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов и получила на его реализацию 300 тысяч рублей. Эти средства пойдут на все организационные моменты: печатный материал, организацию площадок, грамоты, благодарности и так далее. При этом, по словам активистки, ведущие мастер-классов будут работать бесплатно, на волонтерских началах.

«Я два года подряд проводила благотворительные концерты в АмГУ. Мы собирали первый год деньги для студента АмГу, а во второй год собирали средства на лечение Даши Сибилевой. В этом году решили сделать не просто концерт, а серию мероприятий, чтобы больше денег можно было собрать и людей больше привлечь. Со мной еще большая команда работает, не я одна, поэтому решили сделать так. Идея сделать подобную акцию у меня была, а как правильно написать проект, я не знала. Мне помогли это сделать, мы его отправили и выиграли грант», – рассказала автор проекта «Люди добра» Лияна Барнасян.

Следить за ходом проекта можно в социальной сети Инстаграм на странице @lyudi_dobra.