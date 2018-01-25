В Приамурье водитель получил условный срок за то, что в нетрезвом виде сбил человека

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В Октябрьском районе вынесли приговор 36-летнему местному жителю, осужденному за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина наехал на мотоцикл, стоящий на обочине, и сбил находящегося рядом мотоциклиста.

Происшествие случилось 21 июня 2017 года вечером в селе Романовка. Мужчина, находясь за рулем машины в нетрезвом виде, нарушил Правила дорожного движения и наехал на стоящий на обочине дороги мотоцикл, сбив при этом и мотоциклиста, находящегося рядом. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющем автомобилем, находящемся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд при назначении наказания учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Наказание является условным с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, сообщает прокуратура области.