Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:49 9

В благовещенских школах отменили занятия из-за морозов

В благовещенских школах отменили занятия из-за морозов
Фото: news.ykt.ru

Морозы скорректировали расписание занятий в благовещенских школах. Так, в лицее № 11 и школах № 5 и № 13 на неделю раньше начались каникулы для первоклассников. Их перенесли с 1 февраля на 25 января, а в школе № 13 – на 23 января. Каникулы продлятся до конца этой недели.

Кроме того, в школе № 13 обучающиеся 1-5 коррекционных классов с 23 по 25 января находятся дистанционном обучении. Также дистанционно 24 и 25 января учатся ученики 1-5 классов школ № 24 и № 26, рассказали в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Ранее сообщалось, что занятия отменены и в некоторых других школах области. Так, уроков нет у детей в Свободном, Белогорске, в отдельных селах Белогорского, Серышевского, Свободненского, Сковородинского, Благовещенского районов.

Просмотров всего: 1453

#дети #погода #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • BGAO1

    BGAO1
    4 часа назад

    Расслабились, помню в 90-е всего 1 раз занятия отменяли, когда за - 40 перевалило по утрам, до - 50 доходило местами, сейчас из - 30 сенсацию делают

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    переморозили детей в первые дни а сейчас дуют на воду

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Поздно опомнились! Уже потеплело!

  • Olivyeva

    Olivyeva
    4 часа назад

    Всё как всегда.

    Начинает работать только после хорошего пендаля.

    Орлы птицы гордые...

  • neverstop

    neverstop
    3 часа назад

    А другие дети, чем хуже?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Вот вот.

    По другим ещё не пнули кого надо пнуть

  • Petrovna

    Petrovna
    2 часа назад

    Решение директор принимает? Вообще, конечно, разумнее было бы на уровне Управления образования это решать. И не тогда, когда морозы начинают на спад идти, а в самом начале. Прогноз ведь все знали. Неделю 30* морозы стояли. У нас из 29 детей, сегодня 14 в школу пришли. Помимо морозов еще вирус гуляет. И все вкупе такой результат дало.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    судя по логике некоторых - у нас в благовещенске температура в районах отличается.

  • OT

    OT
    57 минут назад

    До минус 30 только ночью достигали морозы. Действительно сейчас как-то изнеженностью такие решения воспринимаются. Но однако нынче на дворе капитализм и за свое дитя надо при малейшей возможности опасаться. С ними никто церемониться не станет в школах ни при каких морозах.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Морозы позволили курсантам-арктикам ДВОКУ больше тренироваться на открытом воздухе

Общество

Порывы ветра до 15 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 26 января
Власть 1

Право назначать выплаты за первенцев передали амурским городам и районам
Общество

Юные спортсмены из школы «Белогорец» встретятся с футболистами ЦСКА