В благовещенских школах отменили занятия из-за морозов

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Морозы скорректировали расписание занятий в благовещенских школах. Так, в лицее № 11 и школах № 5 и № 13 на неделю раньше начались каникулы для первоклассников. Их перенесли с 1 февраля на 25 января, а в школе № 13 – на 23 января. Каникулы продлятся до конца этой недели.

Кроме того, в школе № 13 обучающиеся 1-5 коррекционных классов с 23 по 25 января находятся дистанционном обучении. Также дистанционно 24 и 25 января учатся ученики 1-5 классов школ № 24 и № 26, рассказали в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Ранее сообщалось, что занятия отменены и в некоторых других школах области. Так, уроков нет у детей в Свободном, Белогорске, в отдельных селах Белогорского, Серышевского, Свободненского, Сковородинского, Благовещенского районов.