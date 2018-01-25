При обмене водительских удостоверений предлагают проверять знание ПДД: обзор прессы

Фото: vladnews.ru

Для водителей многократно повысят штрафы; после выборов министерства переформатируют; Силуанов, получая ежемесячно почти 2 миллиона, дал учителям прибавку 122 рубля. О чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Статья, которую не должны оставить без внимания автолюбители, можно найти в «Российской газете». Здесь о стратегии безопасности дорожного движения, определяющей основные направления деятельности для сокращения числа аварий с погибшими. К 2030 году этот показатель должен быть сведен к нулю. Произойдет это за счет многократного повышения штрафов для водителей и запретов на эксплуатацию старых авто. Другие меры и подробности – в статье «Подорожник».

Правда, некоторые СМИ уже сообщили, что это предложение Госдума не примет, поскольку пересдавать экзамены каждый раз при замене прав избыточно. Оно приведет только к дополнительным тратам граждан, объяснил первый заместитель руководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

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И еще одна интересная автолюбителям статья: в Госавтоинспекцию направлено предложение от Конгресса автошкол. Этот Конгресс предложил при обмене водительских удостоверений по истечении срока их действия проверять водителей на знание ПДД. Суть в том, что права у нас меняют раз в 10 лет, а Правила меняются чуть ли не 20 раз в год. В итоге даже опытные профессиональные водители не в силах разобраться, какая норма действует на дорогах. За сдачу экзамена, понятно, придется платить. За пересдачу – платить больше.

Также в номере

Еще главная газета страны отмечает 100-летие подписания Лениным Декрета о введении в Российской республике западноевропейского календаря. Советская страна, отправившись спать 31 января 1918 года, проснулась аж 14-го февраля. При этом Русская православная церковь продолжила отмечать свои праздники по старому, юлианскому календарю. Что позволило одни и те же праздники отмечать по два раза – спасибо Владимиру Ильичу.

Очень интересно

«Амурская правда» изучает вопрос – есть ли будущее у китайского рынка. Приводятся различные интересные цифры, аргументы, факты, различные мнения. Например, вы узнаете, что количество китайских торговцев сократилось в 4 раза – с 2 000 человек в 2008 году до чуть более 500 спустя 10-летие. Или о том, что покупателей стало в разы меньше – это раз, и они стали значительно придирчивее – это два. Ну и т.д. И если вы раскроете страницы там, где размещен материал Анны Дёровой «Рынок выживания», то стопроцентно прочтете его с интересом и удовольствием.

Также в номере

Еще я с интересом прочел интервью Натальи Фадеевой с амурским писателем Владимиром Куприенко. Несмотря на то, что знаком с Владимиром Алексеевичем давно, несмотря на то, что прочел абсолютно все его книги (кстати, удивляюсь, как он может так много писать, не имея литературных негров!), узнал много нового: например, почему он, будучи школьником, не ел пончиков. Или о том, как можно прожить несколько дней в глухой тайге, не имея ни палатки, ни еды. Да бог с ней, с едой, и питья-то не было!

В общем, сегодняшнюю «Амурку» еще раз перечитаю вечером. Вкусно!

На посошок

«Аргументы неделi» открываются крупно набранными словами: «Министр Силуанов дарит учителям прибавку к зарплате 122 рубля при собственных 1 730 000 в месяц». Более подробно эта тема раскрывается на 7-й странице издания, где вы прочтете об «окладистых слугах народа». Самый «бедный» из них – министр культуры Мединский с месячным окладом в полмиллиона рублей. Это без накруток.

В утешение читателям на последней странице издания пишут о том, что после выборов министерства ждет переформатирование. Их сократят, объединят, растолкают по направлениям (экономическое, обороны и т.д).

Но вряд ли вы долго будете утешаться: когда это у нас в стране обижали высокопоставленных чиновников?