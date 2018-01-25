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сегодня, 09:24 1

Температура не опустится ниже минус 29: прогноз погоды в Приамурье на 25 января

Температура не опустится ниже минус 29: прогноз погоды в Приамурье на 25 января
Фото: LiveJournal

В Амурской области 25 января установится переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Термометры покажут 22…27 градусов мороза, на севере – минус 24…29 градусов.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Температура составит 21…23 градуса ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • берендей

    берендей
    2 часа назад

    Где вы эти прогнозы берете? Сегодня в Тынде в среднем -44 (местами 48), причем вчерашний прогноз гизметео давал реальные -45. А 29 и 45 - существенная, согласитесь, разница.

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