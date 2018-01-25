Температура не опустится ниже минус 29: прогноз погоды в Приамурье на 25 января

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В Амурской области 25 января установится переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Термометры покажут 22…27 градусов мороза, на севере – минус 24…29 градусов.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Температура составит 21…23 градуса ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL