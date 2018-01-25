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Пуск ракеты с Восточного одобрил Совет главных конструкторов

Пуск ракеты с Восточного одобрил Совет главных конструкторов
Фото: РИА Новости

23 января в АО «РКЦ "Прогресс"» в Самаре состоялось заседание Совета главных конструкторов. Были рассмотрены вопросы готовности к пуску ракеты-носителя «Союз-2-1а» с космодрома Восточный 1 февраля. Специалисты одобрили предстоящий запуск.

В работе Совета принимали участие руководители Роскосмоса и предприятий госкорпорации – РКЦ «Прогресс», ЦНИИмаш, ЦЭНКИ, НПО Лавочкина, ВНИИЭМ и других.

На заседании были заслушаны доклады об устранении причин аварийного пуска 28 ноября 2017 года, выполнении первоочередных мероприятий по обеспечению возможности запусков космических аппаратов ракетами-носителями «Союз-2» с разгонными блоками «Фрегат» с космодрома Восточный. Также участникам были представлены итоговые отчеты и заключения о готовности к летным испытаниям космического ракетного комплекса «Союз» на Восточном для обеспечения запуска космических аппаратов «Канопус-В» № 3 и 4.

«Заслушав доклады участников совещания, Совет главных конструкторов подтвердил готовность космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный к проведению пусковой кампании 1 февраля 2018 года», – говорится на сайте Роскосмоса.

24 января на космодроме Восточный космическая головная часть ракеты-носителя «Союз-2.1а» была доставлена в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя. В составе космической головной части – разгонный блок «Фрегат», установленные на переходной ферме космические аппараты «Канопус-В» № 3 и 4, а также 9 спутников попутной полезной нагрузки. Транспортировка проводилась с использованием уникальной трансбордерной галереи – главной транспортной магистрали технического комплекса.

На 25 января запланирована сборка космической головной части с третьей ступенью ракеты-носителя, а на следующий день – общая сборка ракеты космического назначения. Также 26 января состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности ракеты космического назначения к вывозу на стартовый комплекс. При принятии положительного решения вывоз ракеты на стартовый комплекс и ее установка на стартовую систему пройдут 29 января.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 намечен на 1 февраля.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    2 часа назад

    Опасно

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