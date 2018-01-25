Основам православной культуры в школах добавят часов

«Православная культура должна быть адекватно представлена в сетке учебных часов и преподаваться на всех ступенях общего среднего образования. Мы многократно говорили об этом, встречая понимание и поддержку как в властных структурах, так и в самых широких слоях нашего общества. Задача воспитания новых поколений, знающих и разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, уже принята в Стратегии развития воспитания, утвержденной распоряжением правительства в 2015 году», – заявил патриарх.

В школе курс «Основы религиозной культуры и светской этики» занимает 34 часа. Всего в курсе шесть образовательных модулей: основы православия, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур и светской этики.

В Амурской области курс изучается с 2011 года. Подавляющее большинство родителей выбирают модуль «Основы светской этики». В этом учебном году курс изучают около 80 % четвероклассников – 6 633 юных амурчан. На втором по популярности месте – модуль «Основы мировых религиозных культур», где изучают все основные конфессии – 13 %, или 1 172 ученика. «Основы православной культуры» пользуются неизменной популярностью среди конфессиональных курсов – предмет изучают 820 ребят, или почти 9,5 % четвероклашек. Исламская, иудейская и буддийская культуры интереса из года в год практически не вызывают. Пик популярности основ исламской культуры пришелся на 2015-2016 учебный год, когда изучать этот модуль в области пожелали 13 четвероклашек. Годом ранее таких было 11. Иудаизм за все годы действия курса изучали всего 5 человек. Буддизм, по данным министерства образования и науки Амурской области, в регионе не выбирали ни разу.

В ответ на предложение патриарха расширить курс «Основы религиозных культур и светской этики», глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что работа уже ведется.

«Работа над его расширением и углублением продолжается, рабочая группа работает», – приводит слова министра ТАСС.