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25января
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Основам православной культуры в школах добавят часов

У российских школьников должна быть возможность изучать основы православной культуры на протяжении всего учебного процесса. Об этом патриарх Кирилл заявил на Рождественских чтениях, в которых приняла участие министр образования России Ольга Васильева, сообщает «Российская газета».

«Православная культура должна быть адекватно представлена в сетке учебных часов и преподаваться на всех ступенях общего среднего образования. Мы многократно говорили об этом, встречая понимание и поддержку как в властных структурах, так и в самых широких слоях нашего общества. Задача воспитания новых поколений, знающих и разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, уже принята в Стратегии развития воспитания, утвержденной распоряжением правительства в 2015 году», – заявил патриарх.

В школе курс «Основы религиозной культуры и светской этики» занимает 34 часа. Всего в курсе шесть образовательных модулей: основы православия, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур и светской этики.

В Амурской области курс изучается с 2011 года. Подавляющее большинство родителей выбирают модуль «Основы светской этики». В этом учебном году курс изучают около 80 % четвероклассников – 6 633 юных амурчан. На втором по популярности месте – модуль «Основы мировых религиозных культур», где изучают все основные конфессии – 13 %, или 1 172 ученика. «Основы православной культуры» пользуются неизменной популярностью среди конфессиональных курсов – предмет изучают 820 ребят, или почти 9,5 % четвероклашек. Исламская, иудейская и буддийская культуры интереса из года в год практически не вызывают. Пик популярности основ исламской культуры пришелся на 2015-2016 учебный год, когда изучать этот модуль в области пожелали 13 четвероклашек. Годом ранее таких было 11. Иудаизм за все годы действия курса изучали всего 5 человек. Буддизм, по данным министерства образования и науки Амурской области, в регионе не выбирали ни разу.

В ответ на предложение патриарха расширить курс «Основы религиозных культур и светской этики», глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что работа уже ведется.

«Работа над его расширением и углублением продолжается, рабочая группа работает», – приводит слова министра ТАСС.

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#религия #школа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    ну всё норм-церковь отделена от школы

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Щастье то какое!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Отлииично!.. прям чудо из чудес!.. Добавдляйте часы белеберды всякой. 25 лет вас вообще никто никак не трогает, а общество развалили, скарба нажили, данью предпринимателей обложили. паразиты.

  • Люблю шоколадки

    Люблю шоколадки
    6 часов назад

    Настораживает постепенное внедрение РПЦ в нашу жизнь, тем более в головы еще не окрепших умов. Мне кажется, в более осознанном возрасте человек должен изучать и выбирать свое мнение насчет этого.

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    6 часов назад

    ТОЛЬКО ДУМАЮ НА ЭТИ ЧАСЫ НАДО РЕАЛЬНЫХ СВЕЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    6 часов назад

    ЗЛОБА УЙДЕТ И НЕ БУДУТ УБИВАТЬ В ШКОЛАХ

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    БЕЛОГОРЕЦ2

    ТОЛЬКО ДУМАЮ НА ЭТИ ЧАСЫ НАДО РЕАЛЬНЫХ СВЕЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ



    Правильно. И вообще, остальные предметы удалить, учителей поувольнять



  • full

    full
    6 часов назад

    БЕЛОГОРЕЦ2

    ТОЛЬКО ДУМАЮ НА ЭТИ ЧАСЫ НАДО РЕАЛЬНЫХ СВЕЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ



    Распальцованных? Где то лазил тут один такой, правда от другой конфессии.

  • Тундра

    Тундра
    5 часов назад

    Моральный кодекс строителей коммунизма и историю КПСС преподавали в советской школе и во всех сузах и вузах ни у кого разрешения не спрашивая. А теперь при обучении основам нашей государственности, собственных основ нравственности культуры и веры своего народа надо опросы проводить. Вот ведь до чего дожили. Себя самих стесняемся и знать не желаем. Печально.

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    БЕЛОГОРЕЦ2ТОЛЬКО ДУМАЮ НА ЭТИ ЧАСЫ НАДО РЕАЛЬНЫХ СВЕЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ


    если они пединститут закончат

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Тундра

    Моральный кодекс строителей коммунизма и историю КПСС преподавали в советской школе и во всех сузах и вузах ни у кого разрешения не спрашивая. А теперь при обучении основам нашей государственности, собственных основ нравственности культуры и веры своего народа надо опросы проводить. Вот ведь до чего дожили. Себя самих стесняемся и знать не желаем. Печально.



    Это вообще про православие или только про Амурских попов?



  • full

    full
    5 часов назад

    Тундра

    Моральный кодекс строителей коммунизма и историю КПСС преподавали в советской школе и во всех сузах и вузах ни у кого разрешения не спрашивая. А теперь при обучении основам нашей государственности, собственных основ нравственности культуры и веры своего народа надо опросы проводить. Вот ведь до чего дожили. Себя самих стесняемся и знать не желаем. Печально.



    Это да. Вор и мошенник - любимые персонажи в России. И обучать основам нужно с малых лет. Правильно.

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    дурдом!!!!!!!!!!! это личное и добровольное дело, а детям начнут двойки ставить?как за предмет, Хорошо Гундяев там в клюве носит, царю....

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    сейчас это вроде просто называется "основы Мировых религий" , но по немногу обо всех.....

  • Это да 64

    Это да 64
    5 часов назад

    Препадовать кто будет???? Один знакомый недавно решил покрестить своего ребёнка, договорились чтокрестить будет определённый поп , в назначенный день и время они ждут его в церкви на Горького , но попа нет говорят что сейчас приедит , проходит время приезжает поп да не тот, да к томуже пьяный , покрестил но нес такую чуш что родители в шоке были.Вот такие и учить будут.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    4 часа назад

    Тундра

    Моральный кодекс строителей коммунизма и историю КПСС преподавали в советской школе и во всех сузах и вузах ни у кого разрешения не спрашивая. А теперь при обучении основам нашей государственности, собственных основ нравственности культуры и веры своего народа надо опросы проводить. Вот ведь до чего дожили. Себя самих стесняемся и знать не желаем. Печально.



    а что, есть претензии к содержанию морального кодекса строителя коммунизма? вас там какой-то текст не устраивает?

    к примеру- "Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни?"

    а может "Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству." ?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    БЕЛОГОРЕЦ2

    ЗЛОБА УЙДЕТ И НЕ БУДУТ УБИВАТЬ В ШКОЛАХ



    Блажен, кто верует!





    ~~ТОЛЬКО ДУМАЮ НА ЭТИ ЧАСЫ НАДО РЕАЛЬНЫХ СВЕЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ



    А как определять, реальный ли батюшко или нереальный?



    А можно ли допускать православных священников до детей в свете последних осуждений?



    Да и почему только православие выпячивается в нашей многоконфессиональной стране, в которой есть статья 14 Конституции РФ?



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Скажу без хитрости..

    Если узнаю что мои дети будут изучать подобную порнографию от РПЦ, запрещу своим детям посещать подобные, разлагающие душу, предметы. Если будет сопротивление со стороны поповщины, то пусть заранее молятся...

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Сергей вокалист

    Скажу без хитрости..

    Если узнаю что мои дети будут изучать подобную порнографию от РПЦ, запрещу своим детям посещать подобные, разлагающие душу, предметы. Если будет сопротивление со стороны поповщины, то пусть заранее молятся...



    Странно видеть такие заявления от "наивных и добрых" кубанцев! )))



    Но, тем не менее, поддерживаю!



  • Nexus

    Nexus
    3 часа назад

    а как быть, если ребенок заядлый технарь и ему информатика с физикой куда милее, чет эта ересь религиозная? ну сделали уже добровольно - кто хочет отдаться религии, тот пусть и ходить туда, а остальные пускай нормальные предметы изучают

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    ТундраМоральный кодекс строителей коммунизма и историю КПСС преподавали в советской школе и во всех сузах и вузах ни у кого разрешения не спрашивая. А теперь при обучении основам нашей государственности, собственных основ нравственности культуры и веры своего народа надо опросы проводить. Вот ведь до чего дожили. Себя самих стесняемся и знать не желаем. Печально.


    литературы и истории вполне достаточно. В рамках этих предметов, можно добавить часов для изучения отечественной истории, истории религий, отечественной литературы (в т.ч. религиозной ) , национального искусства и музыки, но без навязывания "религиозной морали" и "религиозной нравственности". Но опять же эти часы придется забирать у каких то других предметов.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    Когда мне было лет 10-11, нас с братом отвели в церковь. Перед исповедью батюшка спросил меня, знаю ли я, что такое причастие. Я сказал, что я умный и знаю. И рассказал ему, что такое причастие, деепричастие, чем они отличаются, не забыл и про причастный оборот. (с)

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    БЕЛОГОРЕЦ2

    ТОЛЬКО ДУМАЮ НА ЭТИ ЧАСЫ НАДО РЕАЛЬНЫХ СВЕЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ



    Вот до чего доводит проживание в проблемных домах с электрообогревом в г. Белогорске.

  • Тундра

    Тундра
    3 часа назад

    Johnny_B
    Тундра

    Моральный кодекс строителей коммунизма и историю КПСС преподавали в советской школе и во всех сузах и вузах ни у кого разрешения не спрашивая. А теперь при обучении основам нашей государственности, собственных основ нравственности культуры и веры своего народа надо опросы проводить. Вот ведь до чего дожили. Себя самих стесняемся и знать не желаем. Печально.



    а что, есть претензии к содержанию морального кодекса строителя коммунизма? вас там какой-то текст не устраивает?

    к примеру- "Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни?"

    а может "Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству." ?


    А вас какой текст в Евангелии смущает, учитывая то что ни один постулат кодекса не написан без учета евангелия?

    Это уже давно общеизвестный факт что изъяв религию из жизни взамен предложили кодекс, основанный на тех же самых понятиях только без упоминания о Боге.

    А без Бога сами видите что получилось. Можно критиковать попов но изменяя мир вокруг себя разумнее начать с себя. Других судить легко. А вот себя самого как уговорить не сплетничать не блудить и не сквернословить. Не воровать и не врать. Получится? Очень сомневаюсь.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    3 часа назад

    Тундра

    Johnny_B

    Тундра

    Моральный кодекс строителей коммунизма и историю КПСС преподавали в советской школе и во всех сузах и вузах ни у кого разрешения не спрашивая. А теперь при обучении основам нашей государственности, собственных основ нравственности культуры и веры своего народа надо опросы проводить. Вот ведь до чего дожили. Себя самих стесняемся и знать не желаем. Печально.



    а что, есть претензии к содержанию морального кодекса строителя коммунизма? вас там какой-то текст не устраивает?

    к примеру- "Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни?"

    а может "Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству." ?



    А вас какой текст в Евангелии смущает, учитывая то что ни один постулат кодекса не написан без учета евангелия? Это уже давно общеизвестный факт что изъяв религию из жизни взамен предложили кодекс, основанный на тех же самых понятиях только без упоминания о Боге. А без Бога сами видите что получилось. Можно критиковать попов но изменяя мир вокруг себя разумнее начать с себя. Других судить легко. А вот себя самого как уговорить не сплетничать не блудить и не сквернословить. Не воровать и не врать. Получится? Очень сомневаюсь.


    меня в евангелии смущает отрицание научного метода как способа познания и ссылка при доказательстве постулата не на факт, а на мнение неких невидимых друзей.

    кроме того, что воцерковление есть воспитание послушных безропотных баранов под лозунгом "любая власть от бога, потому не смей противится, смерд, когда поп или барин плюет тебе на согнутую спину, а иначе гореть тебе в аду".

    Чистых, светлых людей, которые желают нести своей пастве проповедь, строить духовное, моральное общество любящих друг-друга сограждан -- просто так любящих, со всем их недостатками, от чистого сердца, а не по велению свыше и не под страхом вечных мук, -- моментально оттирают на вторые, третьи, а затем, очень быстро, и десятые-двадцатые роли всевозможные борцуны за "посконный лад" да "вечные ценности", ханжи, фарисеи, люди злобные и недалёкие. Стоны и скрежет зубовный, крики об упадке, нравственной распущенности, преследование инаковости, свободо-, здраво-, а потом и просто мыслия, игра на низменных чувствах охлоса, поиск врагов действительных или мнимых и их полное, беспощадное уничтожение, террор, постоянный страх показаться недостаточно твёрдым в вере, упадок научной и культурной мысли, полное неприятие чьей-то, не их, точки зрения -- вот методы, вот средства их, людей, которые не живут сами, и не желают дать жить другим. И чем темнее небеса от дымов аутодафе, чем чернее страх простых людей -- тем больше их власть, и тем больше власти им хочется. А для этого нужны новые враги, новые гекатомбы жертв, нужны поступки, да такие, от которых черти в аду креститься начинаются. Полный запрет мирских радостей, полное подавление воли паствы -- вот их метод, и вот их цель.

    А начинается-то всё, как правило, вполне невинно, с заботы о моральном и физическом здоровье нации. С кампаний по порицанию чрезмерно коротких юбок, ибо возжигает похоть, с запретов на информацию, на знания, которые могут как-то шокировать детей и подростков, -- словно когда они станут юношами и девушками доселе прекрасный мир не шокирует их куда больше и сильнее своей грязью и чернотой, открывшейся сразу и во всей своей неприглядности, -- с мнимой заботе о непьющих и некурящих, с ограничений, запретов, указаний того, что морально, а что нет, и требования от всех подчиняться замшелым догматам, будь ты хоть инородец, хоть сто раз атеист, с ограничений свобод, а проще говоря -- с вытравливания у людей из черепушек мозгов, поиске врагов общества и приписывании им всего, что только можно и нельзя, дабы запугать обывателя, сделать из него своего союзника, а потом -- раба.

    Умирают такие государства, гибнут, под ударами эволюционировавших соседей, обошедших догматиков в своём политическом и экономическом развитии, если вовремя не окорачивает бедославных борцунов власть, но наоборот, срастается с этими пустосвятами.

    Всё начинается с того, что религия, вера, вещи глубоко интимные, начинают становиться обязаловкой, с того что Церковь, вместо тихой заботы о душах прихожан и, куда уж без этого, и своей мошне, начинает нравоучительно вещать. Как только начинают поднимать голову клерикалы, как только проявляются их попытки что-то кому-то навязывать -- надо бить. Бить жестоко и беспощадно. Иначе -- стране конец (с)

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