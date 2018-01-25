Россияне поддерживают участие спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане

За участие российских спортсменов в Олимпиаде выступает большинство опрошенных. 71 % респондентов полагает, что решение российских олимпийцев выступать под нейтральным флагом правильное и нужно «всё равно участвовать» в Олимпиаде. Бойкотировать главный турнир четырехлетия предлагают 20 % участников опроса. К самим же Играм россияне проявляют стабильный интерес: от 15 до 20 % из них систематически смотрят телетрансляции, еще 47-49 % интересуются отдельными видами соревнований.

«То, что россияне поддерживают самих спортсменов, указывает на важность изначального смысла Олимпийских игр как мероприятия без границ, объединяющего все страны и всех спортсменов. Мероприятие, позволяющее на время забыть о внешнеполитических и военных конфликтах, от которых население уже устало», – пояснила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

37 % россиян винят в отстранении российской сборной руководство Министерства спорта, 17 % респондентов видят причину в действиях тренеров и врачей, которые давали спортсменам запрещенные препараты, еще 13 % считают, что претензии надо предъявлять к самим спортсменам. Никого в сложившейся ситуации не винят 15 % граждан.

Ситуация с российской сборной существенно не повлияла на интерес россиян к Играм. Смотреть телетрансляции «систематически, достаточно подробно» будут 15 % граждан, «время от времени» – 47 %. Просмотром обзоров в новостях ограничатся 19 % респондентов. В том, что их не интересуют Игры, признались 15 %.

Опрос «Левада-центра» проходил с 19 по 23 января 2018 года, участие в нем приняли 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов 48 регионов России.

На днях стало известно, что МОК не пригласил на Олимпийские игры в Пхёнчане нескольких ведущих российских спортсменов, не замешанных в допинговом скандале. В списке оказались биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, шорт-трекист Виктор Ан лыжник Сергей Устюгов, пять российских хоккеистов и другие.

Подобное голосование проводит и Амур.инфо.