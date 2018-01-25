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25января
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сегодня, 07:25 5

Россияне поддерживают участие спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане

Большинство россиян считают, что отечественные спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх 2018 года. Это подтверждают результаты исследований «Левада-центра», которые публикуют «Известия».

За участие российских спортсменов в Олимпиаде выступает большинство опрошенных. 71 % респондентов полагает, что решение российских олимпийцев выступать под нейтральным флагом правильное и нужно «всё равно участвовать» в Олимпиаде. Бойкотировать главный турнир четырехлетия предлагают 20 % участников опроса. К самим же Играм россияне проявляют стабильный интерес: от 15 до 20 % из них систематически смотрят телетрансляции, еще 47-49 % интересуются отдельными видами соревнований.

«То, что россияне поддерживают самих спортсменов, указывает на важность изначального смысла Олимпийских игр как мероприятия без границ, объединяющего все страны и всех спортсменов. Мероприятие, позволяющее на время забыть о внешнеполитических и военных конфликтах, от которых население уже устало», – пояснила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

37 % россиян винят в отстранении российской сборной руководство Министерства спорта, 17 % респондентов видят причину в действиях тренеров и врачей, которые давали спортсменам запрещенные препараты, еще 13 % считают, что претензии надо предъявлять к самим спортсменам. Никого в сложившейся ситуации не винят 15 % граждан.

Ситуация с российской сборной существенно не повлияла на интерес россиян к Играм. Смотреть телетрансляции «систематически, достаточно подробно» будут 15 % граждан, «время от времени» – 47 %. Просмотром обзоров в новостях ограничатся 19 % респондентов. В том, что их не интересуют Игры, признались 15 %.

Опрос «Левада-центра» проходил с 19 по 23 января 2018 года, участие в нем приняли 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов 48 регионов России.

На днях стало известно, что МОК не пригласил на Олимпийские игры в Пхёнчане нескольких ведущих российских спортсменов, не замешанных в допинговом скандале. В списке оказались биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, шорт-трекист Виктор Ан лыжник Сергей Устюгов, пять российских хоккеистов и другие.

Подобное голосование проводит и Амур.инфо.

Стоит ли российским спортсменам участвовать в ОИ-2018 после новых отстранений МОК?

Да, наши спортсмены должны участвовать в Олимпиаде в любом составе

Да, тех, кто участвует, навсегда запомнят

Нет, на такое унижение идти не стоит

Нет, очередные отстранения сильно ослабили российскую сборную

Это решать самим спортсменам

Мне все равно

Просмотров всего: 430

#политика #спорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    левада ангажированный проект

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    6 часов назад

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 часов назад

    даже чМОК этот скандал не выгоден, т.к. кроме рОССИ их особо никто не смотрит. и если бы не предатели которые управляют нашей страной, можно было легко эту организацию опрокинуть. ПОЗОР.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    2 часа назад

    Я раньше тоже думала, что надо участвовать, как не участвовать!

    А сейчас, когда даже запрещают болельщикам поддерживать российским флагом Наших спортсменов... зачем участвовать в такой олимпиаде? Если только под красным флагом

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Не люблю скандалы, поэтому, все, что связано со спортом в последнее время - абсолютно фиолетово.

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