Мороз заставил котельные Благовещенска работать в усиленном режиме

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Благовещенские котельные из-за холодов переведены на усиленный режим работы. Сейчас теплоснабжение всех районов областного центра обеспечивают 33 котельные, 21 из которых – муниципальная, остальные 12 – ведомственные.

В среду, 24 января, первый заместитель мэра города Владимир Константинов посетил котельную 101-го квартала. В связи с несением пиковых нагрузок проверки оборудования и запасов топлива на благовещенских котельных проводятся ежедневно.

«Из-за продолжительного похолодания в регионе происходит рост потребления тепла. Уже неделю ночные температуры стоят ниже тридцати градусов, в связи с чем котельные работают на 100 % нагрузки. Параметры температурного графика на котельных полностью соблюдаются, сбоев в работе нет, все работы ведутся в штатном режиме, – рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов. – Организации, которые оказывают населению услуги теплоснабжения, полностью готовы к возможным форс-мажорам, аварийные бригады готовы оперативно отрабатывать свои задачи. На сегодняшний день жалоб по подаче тепла в дома нет, при поступлении подобных заявок в управляющие компании, специалистам поставлена задача отрабатывать их в максимально оперативном режиме».

Как отметил Владимир Александрович, при подготовке к отопительному периоду закупка топлива на котельных Благовещенска рассчитывается с учетом возможных пиковых нагрузок, все оборудование также рассчитано на работу в сильные холода, то есть на обеспечение стабильного теплоснабжения города даже при температурах ниже сорока градусов.

Как рассказали сотрудники котельной 101-го квартала, во время сильных похолоданий объемы используемого топлива увеличиваются в среднем на 20 %, также котельная ежегодно дополнительно увеличивает штат машинистов.

«Во время похолодания мы увеличиваем штат машинистов на четыре единицы, чтобы избежать каких-либо форс-мажорных ситуаций. Котельная обслуживает порядка 12 000 потребителей, в том числе к ней подключены социальные объекты – это две школы и два детских сада, – рассказал начальник котельной 101 квартала Дмитрий Титарев. – Для обеспечения необходимого температурного уровня в работу дополнительно был подключен третий котел, расход угля сейчас составляет порядка 100 тонн в сутки, температура теплоносителя, как и положено по нормативу, составляет 94 градуса».

На ряде котельных, в том числе и на котельной 101 квартала, контроль за процессами горения осуществляется не только в ручном режиме, но и с помощью автоматического управления – в прошлом году система, отвечающая за подачу воздуха, угля и режим работы сетевых насосов, появилась сразу в четырех городских котельных.

В усиленном режиме котельные города будут работать до повышения среднесуточных температур, сообщает пресс-служба городской администрации.