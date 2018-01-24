В музее открылась выставка к 90-летию амурского баснописца Фотьева

90 лет со дня рождения амурского баснописца отмечают в областном краеведческом музее. Здесь открылась выставка, посвященная творчеству Николая Фотьева. К юбилею писателя в Благовещенском педуниверситете уже прошли литературный праздник, конкурс рисунков.

Первый член Союза писателей СССР в Амурской области работал в редком жанре – басня. Он ушел из жизни в 2010 году.

В честь юбилея со дня рождения писателя в Амурском краеведческом музее состоялась встреча студентов-филологов и педагога Ирины Назаровой. Когда-то, будучи аспиранткой, она выбирала тему для диссертации и открыла для себя Николая Фотьева – баснописца.

«Басня – это такой редкий жанр. И мне казалось, что во второй половине XX века нет писателей, которые работают в нем. Оказалось, есть. И он живет рядом с нами, ходит по одним улицам с нами, живет в Благовещенске, и вот так мы стали работать над этой темой, и так произошло мое знакомство с Николаем Фотьевым», – рассказала Ирина Назарова.

О биографии писателя, его таланте и удивительных человеческих качествах Ирина Сергеевна рассказывала в интерьерах выставки, посвященной Николаю Фотьеву. Его документы, книги, личные вещи сейчас хранятся в литературно-краеведческом музее БГПУ. А уже оттуда экспонаты временно перенесли в стены краеведческого музея. Тем более что эти стены слышали басни в исполнении автора.

«Мы приглашали Николая Ивановича в наш музей, это было давно, но мы знали, что это баснописец, поэт, прозаик. Но встреча, конечно, оставила неизгладимое впечатление. Он мне показался очень основательным, цепкий взгляд, что, наверное, свойственно всем баснописцам. Действительно, замечательный человек», – рассказала специалист музея Людмила Фоминых.

Николай Фотьев первым из амурчан был принят в Союз писателей СССР, он инициатор создания местной писательской организации, автор книг прозы и сборников басен. Все признавали, что Николай Фотьев обладал довольно редким даром баснописца. Сам он считал, что в этом жанре автор должен быть одновременно и сатириком, и драматургом, и поэтом и при этом очень ответственным человеком.

Когда-то сборники Фотьева издавались тиражом в 15 тысяч экземпляров и расходились мгновенно. Один из них «Глядя в корень» есть даже в библиотеках конгресса США и Гарвардского университета. Интерес к творчеству писателя зарубежные эксперты проявили еще в 1981 году. Но и в начале XXI века строки его произведений звучат также современно.