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24 января 2018, 19:34 2

Молодым семьям могут отменить первоначальный взнос по ипотеке

Молодым семьям могут отменить первоначальный взнос по ипотеке
Фото: russian.rt.com

В России для молодых семей могут отменить первоначальный взнос при получении ипотечного кредита. С такой инициативой выступил молодежный парламент при Госдуме, сообщает RT со ссылкой на председателя парламента Марию Воропаеву.

«Чтобы сегодня вступить в программу обеспечения жильем молодых семей и получить ипотеку в банке, нужно иметь не менее 30 % собственных средств от суммы кредита. Проблема в том, что такие условия затрудняют участие в программе, даже если доход достаточный для получения займа. А если разработать такие поправки, что молодая семья сможет получать ипотеку без первоначального взноса, многие семьи получат возможность быстро улучшить свои жилищные условия», – сказала Воропаева.

Она добавила, что в случае реализации идеи сумма первоначального взноса может либо распределяться между ежемесячными платежами, либо компенсироваться за счёт соответствующего повышения процентной ставки по кредиту.

«Мы понимаем, что если убираем, к примеру, 1,5 миллиона рублей первоначального взноса, то мы не можем его просто отменить. Но при этом молодая семья сможет позволить себе платить увеличенный ежемесячный платёж, а не ждать три года, чтобы накопить вступительную сумму. На такое послабление должны иметь право семьи, где возраст супругов 18-35 лет», – заявила председатель молодежного парламента.

Инициатива заложена в проект резолюции круглого стола, который пройдет 25 января в нижней палате при участии комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также представителей государственных органов и ведущих банков. Принятый документ планируется направить в правительство России, Госдуму и региональные органы власти.

Ранее общественники предложили Госдуме освободить молодые семьи от налога на недвижимость.

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#закон

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    а могут и не отменить

  • Никита Докучаев

    Никита Докучаев
    4 часа назад

    ДА этот взнос сейчас никто не вносит))) берется расписка с продавца просто о том, что он получил эту сумму и расписка отдается в банк. Сомнительное предложение. Люди обычные быстрее государства работают и придумали уже все раньше этих "жироносов"))

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