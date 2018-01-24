Благовещенцы переживают самую холодную неделю зимы

Холод продолжает испытывать амурчан. На уличных термометрах на севере области не хватает шкалы, чтобы измерить температуру. В Благовещенске утром 24 января было минус 38 градусов. Непросто в такие морозы приходится тем, кто трудится на улице, на транспорте. Котельные работают в усиленном режиме.

В такие морозы жительнице частного дома в Благовещенске Татьяне Котиковой каждый день нужно две охапки дров – в два раза больше обычного. 64-летняя пенсионерка рассказывает, что обычно на зиму ей хватает одной машины. Но в этом году морозы давят, и запасы уже подходят к концу. Скорее всего, дрова придется подкупить, говорит женщина. Правда, даже в минус 30 градусов дома ей не сидится, поэтому Татьяна вышла убрать снег за двором.

«Устали от морозов дома сидеть. Печку топим, воду возим. И возле печки еще стоим кашеварим. Все устали, нужно хоть маленечко выйти, поработать. Черевички у меня теплые. А в принципе, я бы не сказала, что совсем замерзли», – считает Татьяна Котикова.

Если для одних мороз – испытание, то для других – источник дохода. Особым спросом в эти дни пользуются услуги автопрогрева. При таком холоде машины не хотят заводиться, некоторые глохнут прямо в пути.

«Я не прогрел ее ночью. Утром надо было ребенка везти, а она не заводится. Нужно прогревать на будущее машину. Я сейчас на собственном примере буду так делать», – рассказал автолюбитель Михаил Голубев.

В сильные морозы автомеханики советуют вообще не глушить машины.

«Честно: я третий день домой возвращаюсь в 12 ночи и начинаю с шести утра. Люди вышли, попробовали – машина не завелась. Соответственно, позвонили – я приехал, отогрел. А когда свечи залили и конденсат в выхлопной трубе скопился, создал пробку, то машина заводится очень тяжело – по два, по три часа», – рассказал специалист по прогреву машин Вячеслав Поздеев.

Котельные Благовещенска при низких температурах работают в усиленном режиме. Именно показатели на термометрах заставили в котельной квартала 101 запустить третий котел, увеличить штат на четыре человека и ежедневно сжигать на 20 тонн угля больше обычного.

«Сегодня котельные города работают на 100 % нагрузке. Если был какой-то резерв по мощности, то сегодня они всё выдают. Если есть единичные жалобы, то управляющие компании их отрабатывают в быстром режиме. Температуры на улице не позволяют расслабляться», – заявил первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.

Это как никто другой ощущают уличные торговцы. Говорят, что надевают на себя все теплые вещи. Ведь часами им приходится стыть на морозе. При этом покупателей немного – лишний раз выходить на улицу благовещенцы не хотят, поэтому особого спроса нет даже на шерстяные вещи.

Эта неделя – самая холодная нынешней зимой, говорят синоптики. Такие низкие температуры точно продержатся до конца недели. В выходные станет теплее, но впереди еще полтора месяца зимы.

«Мы ожидали, что эта неделя будет холодная, всех об этом предупреждали. То, что говорилось всем: минус 40 градусов и ниже. Благовещенск – около 35 градусов. Для городских условий тоже чувствительно. Это почти 40 только в том же поле. Завтра ждет практически та же погода, потом чуть- чуть отпустит. Но это не значит, что будет потепление. Потому что зима продолжается», – рассказала ведущий синоптик Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

Нынешние морозы уже стали предметом для шуток. В Интернете набирает популярность мем, как прогревают ракету на космодроме Восточный.