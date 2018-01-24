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24 января 2018, 18:29 12

В Белогорске начала работу комиссия по жалобам на дома с электрообогревом

Глава Белогорска Станислав Мелюков встретился с председателями открытой комиссии по изучению ситуации с домами на электроотоплении. Комиссия должна всесторонне исследовать проблему и вынести окончательное мнение – обоснованы ли жалобы жильцов.

В работе открытой комиссии участвуют жители домов, надзорные структуры и органы власти, деятельность комиссии построена по пяти направлениям.

Они касаются вопросов оплаты жителями домов потребленной электроэнергии, эксплуатации жилых помещений, проектно-строительной документации и финансирования, а также выявления возможных строительных недостатков. Одна из подкомиссий занимается организационными вопросами открытой комиссии. Сегодня глава города обсудил промежуточный итог начатой работы, выяснил, нужна ли помощь в ее организации со стороны исполнительной власти. Большинство председателей уже провели первые встречи с членами рабочих групп и жителями многоквартирных домов.

«Выводы этой комиссии, какими бы они ни были в будущем, ни у кого никаких вопросов вызывать не должны, поэтому в самом начале общей работы я принял решение собрать председателей вместе, чтобы узнать первые впечатления», – отметил Станислав Мелюков.

О проведенных мероприятиях рассказала депутат горсовета и глава подкомиссии по эксплуатации жилых помещений Светлана Поносова.

«Отработала с управляющей компанией, посмотрела квартиры. Задача моя была понять, почему холодно в домах, поэтому я взяла все жалобы и обращения, которые были у управляющей компании с начала заселения, – отметила Светлана Поносова. – Их 154 и одна в 2018 году. Разложила по годам и домам. Есть дома, где обращений нет вообще. А есть дома, могу назвать их малоквартирными, где есть заявления-обращения на то, чтобы поменять конвекторы. Заменили уже 150 в 2016-м и 270 в 2017-м годах! Мои выводы такие. Это или неумение пользоваться оборудованием, или безответственность или прямое вредительство, связанное с требованием получить новое жилье. Меня натолкнуло это на мысль, что жалобы или заявления просто организованы. И если использовать людей в таком направлении, то это вредительство и так поступать нельзя. Если и дальше жалобы так будут организовываться, то я буду настаивать на том, что это деятельность преступная в отношении людей. Это живые люди, которые живут, и которые должны понимать, что они получили бесплатное жилье в наше капиталистическое время, когда с них не взяли ни копейки. Многое связано с нашей ментальностью. Такие дома начали строить еще в Тюмени, и правильность их эксплуатации значит многое».

Как рассказал председатель подкомиссии, курирующей потребление жителями многоквартирных домов электроэнергии, Александр Башун принято единогласное решение сделать запросы в ДЭК и в управляющую компанию для дальнейшего анализа потребления электроэнергии по домам и по квартирам. Кроме этого, будут изучены вопросы платежеспособности, использования субсидирования в расчетах за потребляемую услугу теплоснабжения в виде электроэнергии через управление соцзащиты, а также проанализированы расчеты по квартплатам в домах с электроотоплением в сравнении с домами на централизованном теплоснабжении.

Начали работу и другие подкомиссии. Какой-либо помощи от главы Белогорска в организации процесса пока не нужно, отметили председатели. Вместе с тем глава города дал поручение заместителю главы по вопросам ЖКХ – приобрести необходимое количество тепловизоров для проведения замеров в квартирах.

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#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Одна новость, а такие разные трактовки одного события! АмурИнфо просто перепечатывает сливаемый администрацией Белогорска материал.. Белогорску ж больше не на что деньги бюджетные тратить, ну..

    19 января в актовом зале администрации города состоялось заседание открытой комиссии Белогорска по изучению ситуации, связанной с переселением граждан из аварийного жилья в многоквартирные дома с электроотоплением.

    Правда, время этой комиссии было перенесено сначала с 10 утра на 11 часов, потом с 11 на 15 часов. Ждали главу, который должен был вернуться из Москвы, где принимал участие в Форуме малых городов.

    К этому времени в актовом зале администрации собрались около 50 человек, которые пожелали участвовать в работе комиссии. Фракция ЛДПР Белогорского городского Совета народных депутатов прибыла в полном составе в количестве пяти человек, также присутствовали депутаты от других партий, представленных в Горсовете, специалисты Управления ЖКХ городской администрации, Роспотребнадзора, представители застройщика ООО «САР-Холдинг», управляющей ООО «УК «Белогорск», жители гипсокартонных домов. Были также гости из областного центра – представители Министерства ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, ОНФ.

    На комиссии также присутствовали местные СМИ и съемочная группа ЛДПР-ТВ.

    «Сделать так, чтобы жители жили комфортно…»

    Открыл мероприятие его инициатор – глава города Станислав Мелюков:

    - Сразу обозначу свое видение решения этого вопроса. Он решаем, но не путем переписки в интернете, митингов и обращений в вышестоящие инстанции, а путем решений, которые будут приняты здесь. Чтобы было понятно, что все обращения, которые уходят наверх, они все равно возвращаются ко мне. У администрации города есть понимание, что гарантийный срок, по которому мы приобретали квартиры, подходит к концу. Это пятилетний срок. Первые дома мы сдали в конце 2013 года. С учетом того, что ввиду разных причин количество жалоб начало увеличиваться, в том числе, на наш взгляд искусственным путем. Потому что за 2014, 2015, 2016 годы из 450 семей, которых переселили, практически жалоб не было, кроме тех, кто постоянно общается с Управлением ЖКХ и моим заместителем по ЖКХ Александром Николаевичем Башуном. Еще раз подчеркну – Администрация города Белогорска не строила эти дома, Администрация города Белогорска согласно Федеральной программы приобретала квартиры. Все квартиры, которые приобретены, они соответствуют всем нормам закона. Кто бы что бы там сейчас не говорил, кто бы что не пытался сказать, по факту это так. Если мы сейчас начнем возвращаться назад и искать, кто прав, кто виноват, почему какие-то решения принимались – это путь в тупик. Наша задача найти выход из этой ситуации, сделать так, чтобы жители жили комфортно и не приносили головную боль своими постоянными обращениями. Чтобы те, кто инициирует обращения, чтобы просто успокоились, понимая что, вопрос решен.

    Далее градоначальник озвучил три проблемы, которые видит администрация, связанные с этими домами:

    - Первая проблема связана с действительно отдельными недостатками, которые возможно были сделаны во время, как проектирования, так и строительства. Эти недостатки, как мне сообщает Управление ЖКХ, на протяжении длительного времени устранялись на протяжении длительного времени по обращению граждан в той или иной степени.

    Вторая причина на взгляд администрации состоит в том, что не все жители понимают как эксплуатировать свое жилье. Это очень большая проблема.

    И третья проблема, на наш взгляд, подтвержденная расчетами, состоит в том, что, к сожалению, не все жители, проживая в домах с электрическим отоплением, добросовестно платят за эту услугу и поэтому в отдельных квартирах температура не соответствует нормам и поэтому не всегда комфортна.

    Далее Станислав Мелюков заметил, что орган, который создан, «абсолютно демократический».

    - Все, что вы наработаете, ваши выводы, ваши рекомендации лягут мне на стол в виде предложений. И я буду уже принимать решение с учетом того, как вы отработали, — решил он и предложил создать несколько комиссий по различным направлениям.

    Но при этом, глава отметил, что даже если комиссии найдут недостатки, дома сносить никто не будет. Но устранять их и проводить дополнительное утепление, если потребуется, город вместе с застройщиком готов. Деньги в бюджете на это найдут.

    Создано пять подкомиссий

    Итак, было предложено создать пять подкомиссий:

    - по оплате жителями домов потребленной электроэнергии (под руководством зам главы по ЖКХ Александра Башуна);

    - по эксплуатации жилых помещений (под руководством депутата горсовета Светланы Поносовой);

    - по вопросам проектно-строительной документации и финансирования (под руководством депутата горсовета Натальи Михайловой);

    - по выявлению возможных строительных недостатков (под руководством депутата горсовета Владимира Сидоренко);

    - по организационным вопросам (под руководством председателя горсовета Виктории Гратий).

    .

    Руководитель фракции ЛДПР в горсовете Наталья Михайлова высказала свое мнение о создании одной из комиссий:

    - Я против направления комиссии, которое будет рассматривать оплату за электрическую энергию. На сегодняшний момент начислением и оплатой, что за электрическую энергию, что за коммунальные платежи занимаются определенные структуры и органы.

    Но замглавы по ЖКХ Александр Башун сказал, что здесь будут разбирать не только оплату или неоплату за потребленный свет:

    - Мы будем рассматривать не просто оплату, очень много жалоб в отношении того, что люди платят по 10- 12 тысяч, и просят дать дома с централизованным отоплением. Я хотел бы, чтобы данная комиссия взяла расчеты за квадратные метры, представила себе расчетным путем, если было бы центральное отопление, сколько бы жители данных квартир платили бы за тепло. Потом перевести в рубли и сравнить. Чтобы вы сами посмотрели – выгодно или не выгодно электрическое отопление, и какой процент жители сжигают на тепло жители данных домов.

    - Комиссии необходимо понять – тратят ли жители то количество электроэнергии, которое должно соответствовать комфортной температуре в их квартире. Есть случай, когда, например в одной квартире за декабрь потратила 261 киловатт и при этом она пишет, мне холодно. На самом деле проблема многогранная, — добавил Станислав Мелюков и комиссию по данному направлению все-таки создали.

    Высказался и депутат-коммунист Геннадий Ежевский.

    - А где проект? Где институт тот, который проектировал и советовал поставить в нашем, частности, городе эти дома? Кто за это ответственный? Он должен стоять вот здесь. Пусть затраты несут институт и застройщик.

    Но развивать эту тему не стали и включили Геннадия Генриховича в комиссию под сопредседательством Натальи Михайловой, которая будет изучать, в том числе, проектную документацию.

    Далее, глава города удалился на селектор с губернатором, оставив людей самостоятельно распределяться по созданным комиссиям, заседания которых начнется уже на этой неделе.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    4 часа назад

    Сергей Труш - тут вопросик к тебе возник.

    Михайлова по образованию кто? Ну и наверняка знаете ответ на тот же вопрос про Ежевского и Сидоренко.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Ну, юрист маповский министром жкх же был областным и все бодрячком было.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Ну а я вообще нее понял, в чём суть вопроса и какова его цель?.. Она какие-то неверные комментарии даёт? Неверные вопросы задаёт?..

    Или Поносаова - инженер-электрик?..

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    у Поносовой заказуха

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Братеев

    у Поносовой заказуха



    Меня как-то политической торпедой обозвали, и чот ничо так, ну.. А теперь эти самые специалисты политического мэйнстрима запустили Поносову, как ту самую торпеду, а та и рада стараться.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    странная женщина-ну зачем совсем терять лицо?

  • плюшевый мишка

    плюшевый мишка
    3 часа назад

    Забавен диалог Труша и Братеева. Тихо, сам с сабою, я виду беседу....

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Ух, и порадовала меня статья. Собрали комиссию. Далее Станислав Мелюков заметил, что орган, который создан, «абсолютно демократический».

    Собрался народ больного от гриппа лечить одна комиссия температуру лечит. Другая от насморка, третья от кашля. Глядишь, может, какая из комиссий и справится с одной проблемой. Мое мнение нужно подключить независимых экспертов в строительстве

    А не демократический состав. И подключить дом к центральному отоплению или котельной

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    наверно до лета решать будут-а там тепло

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    нет спецов просто у милюкова в команде одни шоумены да пиарщики

    вот и создал Комиссию из пяти направлений

    из пустого в порожнее переливать

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    это они могут

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