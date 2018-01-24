В Белогорске начала работу комиссия по жалобам на дома с электрообогревом

В работе открытой комиссии участвуют жители домов, надзорные структуры и органы власти, деятельность комиссии построена по пяти направлениям.

Они касаются вопросов оплаты жителями домов потребленной электроэнергии, эксплуатации жилых помещений, проектно-строительной документации и финансирования, а также выявления возможных строительных недостатков. Одна из подкомиссий занимается организационными вопросами открытой комиссии. Сегодня глава города обсудил промежуточный итог начатой работы, выяснил, нужна ли помощь в ее организации со стороны исполнительной власти. Большинство председателей уже провели первые встречи с членами рабочих групп и жителями многоквартирных домов.

«Выводы этой комиссии, какими бы они ни были в будущем, ни у кого никаких вопросов вызывать не должны, поэтому в самом начале общей работы я принял решение собрать председателей вместе, чтобы узнать первые впечатления», – отметил Станислав Мелюков.

О проведенных мероприятиях рассказала депутат горсовета и глава подкомиссии по эксплуатации жилых помещений Светлана Поносова.

«Отработала с управляющей компанией, посмотрела квартиры. Задача моя была понять, почему холодно в домах, поэтому я взяла все жалобы и обращения, которые были у управляющей компании с начала заселения, – отметила Светлана Поносова. – Их 154 и одна в 2018 году. Разложила по годам и домам. Есть дома, где обращений нет вообще. А есть дома, могу назвать их малоквартирными, где есть заявления-обращения на то, чтобы поменять конвекторы. Заменили уже 150 в 2016-м и 270 в 2017-м годах! Мои выводы такие. Это или неумение пользоваться оборудованием, или безответственность или прямое вредительство, связанное с требованием получить новое жилье. Меня натолкнуло это на мысль, что жалобы или заявления просто организованы. И если использовать людей в таком направлении, то это вредительство и так поступать нельзя. Если и дальше жалобы так будут организовываться, то я буду настаивать на том, что это деятельность преступная в отношении людей. Это живые люди, которые живут, и которые должны понимать, что они получили бесплатное жилье в наше капиталистическое время, когда с них не взяли ни копейки. Многое связано с нашей ментальностью. Такие дома начали строить еще в Тюмени, и правильность их эксплуатации значит многое».

Как рассказал председатель подкомиссии, курирующей потребление жителями многоквартирных домов электроэнергии, Александр Башун принято единогласное решение сделать запросы в ДЭК и в управляющую компанию для дальнейшего анализа потребления электроэнергии по домам и по квартирам. Кроме этого, будут изучены вопросы платежеспособности, использования субсидирования в расчетах за потребляемую услугу теплоснабжения в виде электроэнергии через управление соцзащиты, а также проанализированы расчеты по квартплатам в домах с электроотоплением в сравнении с домами на централизованном теплоснабжении.

Начали работу и другие подкомиссии. Какой-либо помощи от главы Белогорска в организации процесса пока не нужно, отметили председатели. Вместе с тем глава города дал поручение заместителю главы по вопросам ЖКХ – приобрести необходимое количество тепловизоров для проведения замеров в квартирах.