Врачи передвижной амбулатории из-за морозов отправились в Гродеково на личном транспорте

Из-за сильных морозов амурским врачам пришлось отказаться от поездок на передвижной амбулатории. «Поликлиника на колёсах» обслуживает жителей отдаленных сел, в которых нет медучреждений. Но отказываться от поездки в район медики не стали.

Узкие специалисты отправились в село Гродеково Благовещенского района, а необходимое оборудование привезли с собой на автобусах и личных автомобилях.

В медколледж передали автомобиль ГАЗ, на базе которого построили амбулаторию. Врачи и студенты-медики уже обследовали более 300 местных жителей из 4 населённых пунктов. В автомобиле можно сделать ультразвуковое исследование, ЭКГ и сдать анализы. Благодаря передвижной поликлинике удалось выявить онкологические заболевания у нескольких амурчан.

«Из министерства имущественных отношений пришла бумага – не нужна ли такая машина. Мы, естественно, её взяли. Я думал, что будет старенькая машина. Думал, во дворе поставлю, студенты будут ходить смотреть. Когда посмотрели, что машина вполне работоспособная, мы её приобщили вот к этому проекту "Путь к здоровью"», – рассказал директор Амурского медицинского колледжа, координатор проекта «Путь к здоровью» Евгений Пушкарев.

Машина отличается высокой проходимостью, поэтому может добраться в любой населенный пункт. Правда, как выяснилось, не в любое время годы. Машина дизельная, поэтому выгонять ее из гаража в мороз не стали.

Но помощь людям, проживающим в селе, все равно оказали. Медики отправились в Благовещенский район на другом транспорте. Жители Гродеково столько врачей в своем селе не видели несколько лет.

Численность населения в селе – почти 550 человек. И на это количество нет ни одного врача. Фельдшер уехал ещё в 2014 году, а скорую помощь вызывают из села Волково. Порой ждать её приходится около часа. Поэтому приезд медицинского десанта из Благовещенска – важное событие.

Обследовать селян приехали врачи областной больницы, в том числе узкие специалисты, и студенты медицинского колледжа. С собой медики привезли необходимое оборудование. На месте сделали УЗИ, кардиограмму, флюорографию, взяли кровь на анализ. Приезд медицинского десанта стал возможен благодаря проекту «Путь к здоровью».

«Мы будем выезжать не только в райцентр, но и в те населённые пункты, где нет даже фельдшерско-акушерских пунктов. Мы выезжаем в глубинку и осматриваем уже население. Естественно, здесь сразу идёт не только профилактический осмотр, но и назначается лечение. И на повторный приём уже в областную поликлинику», – сказал директор Амурского медицинского колледжа, координатор проекта «Путь к здоровью» Евгений Пушкарев.

Проект «Путь к здоровью» амурский минздрав совместно с медколледжем запустили в начале декабря прошлого года. Финансирует его областной бюджет. Врачи уже осмотрели более 300 жителей сел Благовещенского района. Населённые пункты, куда приезжают врачи, выбирают с учётом потребности муниципалитетов. В ближайшее время медиков из Благовещенска ждут в Ромненском и Белогорском районах.