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24 января 2018, 17:42 0

В Приамурье спасают водителей и машины, которых морозы останавливают на трассе

В Приамурье спасают водителей и машины, которых морозы останавливают на трассе
Фото: пресс-служба областного управления МЧС

В период антициклона спасатели Амурской области несколько раз оказывали помощь водителям. Ночью с 23 на 24 января на трассе в Завитинском районе сломался легковой автомобиль. Посреди ночи на дороге оказались два человека – водитель и пассажир.

Машина ехала из Хабаровска в Белогорск. Владелец иномарки позвонил в Завитинскую пожарную часть с просьбой о помощи. Потерпевшие попросили доставить их в пункт обогрева.

К месту происшествия на подвижном пункте обогрева выехали пожарные-спасатели пожарно-спасательной части № 7 и участковый уполномоченный полиции. Сломавшийся автомобиль отбуксировали в ближайший стационарный пункт обогрева в кафе «Магистраль», сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во вторник, 23 января, спасатели и инспекторы ГИБДД помогли водителям двух грузовиков. Машины застряли на трассе из-за технических проблем, причиной которых стал сильный мороз.

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#МЧС #погода #природа #транспорт

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