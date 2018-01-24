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24 января 2018, 17:35 1

Жители Свободного жалуются на дым от котельной в центре города

Жители Свободного жалуются на дым от котельной в центре города
Фото: instagram.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Свободного Анна. Женщина работает в поликлинике, расположенной в центре города, и вынуждена дышать на рабочем месте дымом от котельной при местном кафе. Горожанка шутит, что ей пора покупать противогаз.

«Это кафе существует уже давно. На их заднем дворе – как мини-котельная. Сегодня среда, и она с понедельника не прекращает работу. Видимо, топят каким-то дешевым топливом, как наши мужчины говорят, – какой-то "отработкой". Это наше предположение. Потому что здесь у них ни угля, ни каких-то дров – ничего этого не видно. И вот это безобразие творится целый день. С нами рядом еще находится детский садик. При закрытых окнах у нас дышать в кабинете нечем», – рассказывает Анна.

Горожанка отмечает, что сотрудники поликлиники обращались в кафе – просили сделать трубу котельной выше. Было обращение и к главе Свободного Юрию Романову. В пресс-службе администрации города ИА «Амур.инфо» сообщили, что Романов дал распоряжение разобраться в ситуации отделу по ЖКХ и благоустройству. К работе привлекут специалистов Роспотребнадзора, которые установят, зарегистрирована ли эта котельная, законно ли она работает и почему мешает дымом горожанам.

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#Свободный

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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    6 часов назад

    дак этож кафе омбудсмэна степановой оксаны, она сидит в правительстве, вот пусть ответит за свою тропикану почему травит людей, и пусть прокуратура проверит есть ли там вообще по документам котельная?

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