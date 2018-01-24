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24 января 2018, 17:25 5

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: мэр города Валентина Калита

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: мэр города Валентина Калита

В четверг, 25 января, гостем студии утреннего эфира «Эха Москвы в Благовещенске» станет мэр города Валентина Калита. Тема беседы: «Участие Благовещенска в федеральных и региональных программах социально-экономического развития».

Ведущие эфира: Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 540

#СМИ

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Плевать

    Плевать
    6 часов назад

    Да какие могут быть вопросы))) Дороги, садики, собачки, освещение, рпазднички. Ведь некому задать вопрос о градообразующих предприятиях, на которых мощности под "мойки", или же "под уголовными делами об обнале". Или же, завод делает ворота для гаражей. Какая такая беседа? Ну обсосёте вы статисктику, не более, а на исходе кроме цифр, будет ли развитие. Пффф, на новый год, у китайццев дольше и больше громыхало, нежели у нашей "гувернантки" че это? Куда ушло? 85 г.р. но скажу точно, в моё детство, 90-ые, площадь была ГОРАЗДО!!! ярче и привлекательнее, ёлка перелевалась всеми цветами радуги, гигантские игрушки тех времён, красок тьма! А сейчас - да фуфло! Позор! На Колыму!

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад



    Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: мэр города Валентина Калита (1)/ стр. 1

    Cегодня, 20:36 » Плевать



    Вот вам и юмор форума... И отношение к работе мэра. Что бы она нам ни говорила с экрана,

    но работу ее и администрации города мы видим каждый день

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    никакая-зря место занимает

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Она иногда просыпается.

  • Кортик

    Кортик
    1 час назад

    Валя-ноль

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