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24 января 2018, 17:04 0

В Благовещенске начнут показывать фильмы для инвалидов по слуху и зрению

В Благовещенске начнут показывать фильмы для инвалидов по слуху и зрению
Фото: Dislife.ru

Люди с ограниченными возможностями по слуху и зрению теперь смогут регулярно посещать кинотеатр. Специальные фильмы с субтитрами и тифлокомментариями получил Амурский областной дом народного творчества. Проект стал возможным благодаря программе «Доступная среда».

С 10 февраля в АОДНТ начнут транслировать 34 отечественные кинокартины, которые рассчитаны на слабовидящих и слабослышащих людей. Кроме субтитров, фильмы сопровождаются специальными комментариями для тех, кто не видит: между репликами персонажей диктор сообщает, что происходит на экране. Расписание кинопоказов появится в ближайшее время на сайте областного дома народного творчества.

«По итогам 10 февраля, думаем, что соберемся и подведем итоги, насколько это было интересно непосредственно самим людям, что необходимо изменить. И предлагаем практически в постоянном режиме в течение этого года показывать эти фильмы на экране. Для них вход будет бесплатный, главное, чтобы они приходили, общались и получали общение с искусством и творчеством», – сказала министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

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#жизнь #здоровье #отдых

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