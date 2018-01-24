Боулинг на набережной, «АСЯ», «Чуринъ»: в Благовещенске продают несколько известных зданий

Фото: avito.ru

В январе в Благовещенске на одном из интернет-ресурсов появились объявления о продаже сразу нескольких крупных городских объектов. Среди них: строительная ярмарка «АСЯ», здание бывшей гостиницы «Чуринъ», боулинг на набережной и другие. Их общая стоимость – более 5 миллиардов рублей.

Объявление о продаже гостиницы «Чуринъ» датировано 24 января 2018 года. Выручить за двухэтажное здание общей площадью 1 236 квадратных метров собственник намерен 90 000 000 рублей.

Собственник, который представился Вячеславом, от комментариев по поводу причин продажи отказался. Сказал только: «Здание не находится под статусом памятника архитектуры, я информацию по поводу продажи не даю». В госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области подтвердили, что здание, построенное в середине 90-х, не относится к памятникам архитектуры Благовещенска.

По одному из телефонов, указанных на сайте комплекса, рассказали, что гостиницы в здании нет уже больше трех лет. Теперь там располагаются офисы различных организаций. В одной из них сообщили, что здание выставляют на продажу периодически и потенциальные покупатели приходят на осмотр регулярно.

Выставлена на продажу и известная строительная ярмарка по улице Мухина – «АСЯ». Указанная общая площадь – 6 000 квадратных метров. Выручить за действующий бизнес собственник хочет 650 миллионов рублей. Все подробности обещают рассказать при встрече. Контактное лицо, указанное в объявлении, – некий Юрий Владимирович – разговаривать с корреспондентом Амур.инфо отказался.

В офисе компании рассказали, что руководитель находится за границей, и, кроме него, комментировать информацию о продаже никто не может. При этом уточнили, что о продаже ярмарки слышат впервые. Не знает об этом даже заместитель руководителя, хотя объявление было выставлено еще 16 января.

Новый собственник может появиться и у здания, в котором расположен боулинг на городской набережной. Помещение выставлено на продажу за 99 900 000 рублей. Есть и вариант долгосрочной сдачи в аренду за 648 450 рублей в месяц. Площадь здания-пристройки составляет 864,6 квадратных метра.

«Есть возможность расширения порядка 200 квадратных метров за счет крыльца и пандуса и расширения цоколя порядка 70 квадратных метров… Возможны другие варианты продажи части здания… Продажа в связи с переездом. Возможен частичный обмен на объект (объекты) жилой и коммерческой недвижимости в г. Москва в пределах 30 000 000 рублей», – говорится в объявлении.

Вот как объяснил причину продажи пристройки собственник Дмитрий: «У меня вся семья уехала в Москву, я здесь живу и руковожу этим бизнесом. У меня тоже есть планы уехать. Приобрел все это еще, наверное, в 90-е годы, там сначала был ресторан "Гаруда", потом боулинг с 6 декабря 2000 года открыли. Когда открывал ресторан, мне было 25 лет, когда открывал боулинг, мне было 33 года, а сейчас мне уже 50, я же не могу всю жизнь заниматься официантами, механиками 17-летними. Всему свое время».

Также на продажу выставлено здание торгового центра по адресу: улица Красноармейская, 112. Начальная цена за объект площадью 2 480 квадратных метров – 335 000 000 рублей. «Продажа связана с коммерческой необходимостью: переориентируемся на другие виды деятельности. Там сейчас помещения арендуют, но продажа производится без обременения, договоры аренды – без обязательства. Уведомим, и арендаторы съедут», – рассказал собственник Андрей.

В 20-х числах января появились объявления о продаже еще двух крупных городских объектов: гостиницы «Странник» (Театральная, 23) и целого торгового комплекса по улице Пионерской. Что касается гостиницы, то она продается как действующий бизнес. С учетом того, что площадь здания 1 572 квадратных метра, будущему владельцу оно обойдется в 220 000 000 рублей.

Площадь помещений комплекса на Пионерской – 21 000 квадратных метров. Говорится, что на рынке торговый комплекс существует 15 лет. Выручить за комплекс владелец хочет 1 миллиард 260 миллионов рублей.

В качестве контактного лица при продаже этого объекта и гостиницы «Странник» указан тот же самый человек, что и при продаже строительной ярмарки «АСЯ», поэтому получить комментарий по поводу этих объектов также не представилось возможным.

Фото: avito.ru.