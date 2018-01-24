«Zомбоящик», «Побег из Рио», «Бегущий в лабиринте–3: Лекарство от смерти»: кинопремьеры недели

Фото: www.youtube.com/watch?v=uFTAopJpW0M

На этой неделе благовещенцы увидят всего три киноновинки. Это комедия производства телеканала ТНТ и кинокомпании Comedy Club Production «Zомбоящик», заключительная, третья, часть трилогии «Бегущий в лабиринте» и французская комедия «Побег из Рио». Амур.инфо рассказывает о премьерах в кино.

Zомбоящик

Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои «Zомбоящика» интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Zомбоящик».

Актеры: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля. Режиссер: Константин Смирнов.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Бегущий в лабиринте–3: Лекарство от смерти

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

Актеры: Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио. Режиссер: Уэс Болл.

Фильм можно увидеть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Побег из Рио

Три девушки прилетели на роскошную свадьбу к подруге детства в один из самых завораживающих и опасных мегаполисов мира – Рио-де-Жанейро – город самых безбашенных вечеринок, ярких карнавалов и пугающих трущоб. За тысячи километров от дома они мечтают всласть оторваться, а быть может, и встретить любовь! Нацелившись на весёлые и беззаботные каникулы, они даже не догадываются, каким диким, отвязным и рискованным приключением обернётся эта поездка. Девочки хотят отжечь. А придётся ещё и выжить!

Актеры: Ванесса Гуид, Элисон Вилер, Марго Бансийон, Филиппина Стиндель. Режиссер: Патрик Милле.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».