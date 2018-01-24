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24 января 2018, 16:06 27

Институт сои в Благовещенске объявил аукцион на покупку кроссовера

Институт сои в Благовещенске объявил аукцион на покупку кроссовера
Фото: autoc-one.jp

Всероссийский научно-исследовательский институт сои в Благовещенске объявил электронный аукцион, чтобы приобрести японский кроссовер Toyota RAV4. Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 618 625 рублей.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 12 февраля. Сам электронный аукцион назначен на 15 февраля, сказано в документации на сайте госзакупок.

Поставляемый кроссовер должен соответствовать ряду параметров: он должен быть белого цвета, 2WD, коробка передач-вариатор, мощность двигателя – 146 лошадиных сил. Разгон от нуля до 100 километров в час – 10,7 секунды.

Машина должна быть достаточно безопасной – оборудована динамической системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой, электронной системой распределения тормозного усилия; иметь на борту фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений, подушку безопасности для коленей водителя.

Среди прочих опций – легкосплавные колесные диски 17", мультифункциональное рулевое колесо, элементы передней панели с отделкой кожей, высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке, подогрев передних сидений, четыре динамика, AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер, USB разъем для подключения внешних устройств, система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле, камера заднего вида и другие.

Отмечается, что машина должна быть не ранее 2017 года выпуска. Поставить ее должны в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

«Это автомобиль директора. Во-первых, он приобретается российского производства. Средства на покупку – от дохода от деятельности института, это не субсидия. Покупается он только в связи с тем, что может проехать в полевых условиях», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» контрактный управляющий Игорь Емельянов.

По его словам, от покупки отечественного автомобиля типа «УАЗ» было решено отказаться, поскольку такие машины тяжелые, большие и имеют повышенный расход топлива, в связи с чем обслуживание выходит гораздо дороже. В данном случае цель – приобрести небольшой и надежный автомобиль.

Просмотров всего: 1566

#транспорт

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    10 часов назад

    разгон в этом деле очень важен, можно не успеть на временем)))))

  • АндрееFF

    АндрееFF
    10 часов назад

    "Во-первых, он приобретается российского производства" - а в заголовке, что японского производства, определитесь уже!!! "Покупается он только в связи с тем, что может проехать в полевых условиях" - купить автомобиль за миллион с лишним для полевых условий, ГАЗ-66 вам в помощь!!!

  • Геральт

    Геральт
    10 часов назад

    2WD и вариатор - для "полевых условий"? и разгон до ста за 10 секунд очень важен в поле...

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад



    ~~Покупается он только в связи с тем, что может проехать в полевых условиях



    Ну да!

    Потому и с приводом на одну ось?

    А так, то да. Сами заработали, сами решили, что им надо купить.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    10 часов назад

    Явно лидером в аукционе будет Атик. По всем параметрам подходит.

  • rediska

    rediska
    10 часов назад

    Rav4 для полевых условий? В городе то не везде проедет, какие ему полевые условия!? Институт сои точно соей занимается? Такое ощущение что новый вид травы забористой вырастили.

  • tankist btb

    tankist btb
    9 часов назад

    таких рав они не найдут с левым рулём

  • Beverly

    Beverly
    9 часов назад

    Чем занимается данный "институт" кроме как сдает в арену площади и получает субсидии от государства? По-моему осталась она вывеска и ушлое руководство. В нем вообще кто-то еще кроме директора, желающего передвигаться на хорошей тачке, числится?

  • АндрееFF

    АндрееFF
    9 часов назад

    Он же директор, он же водитель и механик и наверно немножко бухгалтер.

  • Klik

    Klik
    8 часов назад

    тоже удивило - 2wd в поля) но это просто потому, что институт сои, а не механизации, не догоняют)

  • sind

    sind
    8 часов назад

    Институт сои неплохо работает, зря Вы насчёт того, что никого там нет. Насчёт авто, конечно по полям на таком далеко не уедешь, только если дождей месяц не было.

  • Плевать

    Плевать
    7 часов назад

    А чего вы хотели, в рыночной системе? Не с руки крестьянам барину диктовать...

  • 432

    432
    7 часов назад

    УАЗ Хантер, 3 шт.

  • Не местный

    Не местный
    7 часов назад

    Учитывая стоимость нормального нового авто представительского класса, цена 1,6 млн.р не такая уж и забубенная, а УАЗ, действительно, не вариант.

  • Obyknovennaya

    Obyknovennaya
    6 часов назад

    Белый цвет в полевых условиях просто незаменим.

  • Геральт

    Геральт
    6 часов назад

    Не местныйУчитывая стоимость нормального нового авто представительского класса, цена 1,6 млн.р не такая уж и забубенная, а УАЗ, действительно, не вариант.


    а для чего там авто представительского класса?

    Чем институт занимается?

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    Ну тут два варианта если для понтов то нужен Майбах или Бентли а по проходимости или крузак Ну ни как не рав.

  • Не местный

    Не местный
    5 часов назад

    НИИ Сои организация известная как в стране, так и далеко за рубежом.

    Могут быть гости высокого ранга. На чём их встречать, возить на опытные объекты? На хламе?

    Чтоб потом нас на стороне обсуждали?

    Дай бог НИИ купить что-то хорошее, они это по праву заслужили.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Две ЛАДА Веста СВ Кросс, на секундочку, в ТОПОВОЙ комплектации

    1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад



  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    А зарплата сотрудников нищенская. Говорят денег нет. А на кроссовер есть

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 часа назад

    Уаз патриот в максималке, свежак 1млн₽

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 часа назад

    зачем вообще он существует этот институт? что он сделал для науки и развития сои на дальнем востоке за последние 20 лет? Просто пилилово бабла

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Сергей Труш

    Две ЛАДА Веста СВ Кросс, на секундочку, в ТОПОВОЙ комплектации

    1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige



    Вот себе сначала купи, поэксплуатируй лет пять, а потом и расскажешь нам, сколько удовольствия приносит Лада! )

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    2 часа назад

    Я последние 17лет эксплуатируются авто на 4WD. И скажу вам со знанием дела, что RAV4 с передним приводом проедет по полям, только если это поля с асфальто-бетонным покрытием.Да и за 1,6миллиона с такими запросами на оснащение, а/машина не найдется

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    2 часа назад

    Нива-Урбан подойдёт, если для работы машина,а не для "портов"

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    2 часа назад

    ...."понтов".)))))

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