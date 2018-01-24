Институт сои в Благовещенске объявил аукцион на покупку кроссовера

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Всероссийский научно-исследовательский институт сои в Благовещенске объявил электронный аукцион, чтобы приобрести японский кроссовер Toyota RAV4. Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 618 625 рублей.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 12 февраля. Сам электронный аукцион назначен на 15 февраля, сказано в документации на сайте госзакупок.

Поставляемый кроссовер должен соответствовать ряду параметров: он должен быть белого цвета, 2WD, коробка передач-вариатор, мощность двигателя – 146 лошадиных сил. Разгон от нуля до 100 километров в час – 10,7 секунды.

Машина должна быть достаточно безопасной – оборудована динамической системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой, электронной системой распределения тормозного усилия; иметь на борту фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений, подушку безопасности для коленей водителя.

Среди прочих опций – легкосплавные колесные диски 17", мультифункциональное рулевое колесо, элементы передней панели с отделкой кожей, высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке, подогрев передних сидений, четыре динамика, AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер, USB разъем для подключения внешних устройств, система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле, камера заднего вида и другие.

Отмечается, что машина должна быть не ранее 2017 года выпуска. Поставить ее должны в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

«Это автомобиль директора. Во-первых, он приобретается российского производства. Средства на покупку – от дохода от деятельности института, это не субсидия. Покупается он только в связи с тем, что может проехать в полевых условиях», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» контрактный управляющий Игорь Емельянов.

По его словам, от покупки отечественного автомобиля типа «УАЗ» было решено отказаться, поскольку такие машины тяжелые, большие и имеют повышенный расход топлива, в связи с чем обслуживание выходит гораздо дороже. В данном случае цель – приобрести небольшой и надежный автомобиль.