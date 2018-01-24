В Приамурье к выборам готовят наблюдателей от Общественной палаты

Фото: uznayvse.ru

На выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года, в Амурской области будут дежурить наблюдатели от региональной Общественной палаты: организация уже набрала часть волонтеров. Раньше на избирательных участках дежурили наблюдатели только от партий и кандидатов.

Накануне избирательная комиссия Амурской области провела первую рабочую встречу с членами региональной Общественной палаты. В прошлом году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие общественникам дежурить на избирательных участках в качестве наблюдателей.

«С точки зрения избирательной комиссии Амурской области, наблюдатели, которых предоставит Общественная палата, будут менее политизированы. Потому что наблюдатели, которые направляются от кандидата, либо от какой-то партии, в первую очередь, кроме наблюдения за процессом голосования, защищают интересы своей партии или кандидата. И мы думаем, что наблюдатель от Общественной палаты – лицо не ангажированное и более заинтересованное в том, чтобы картина была объективной», – комментирует зампредседателя областной избирательной комиссии Александр Василенко.

В Амурской области в день выборов 18 марта будут образованы 770 избирательных участков (в том числе 20 временных). Общественная палата готова предоставить по два наблюдателя на каждый из них. Уже полностью набран предварительный состав наблюдателей, которые будут работать в Благовещенске. Формирование корпуса наблюдателей для каждого муниципалитета будет идти до середины февраля, а после для тех, кого утвердят, проведут цикл занятий, сообщает пресс-служба облизбиркома.