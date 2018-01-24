СМИ: Тайвань претендует на территории в Амурской области

Зазейский район, или «Маньчжурский клин», – это территория, которая в середине XIX века отошла Российской империи от империи Цин вместе со всем левобережьем Амура. На этой территории длиной 66 верст и шириной 20 верст вдоль берега Амура в 64 деревнях действительно жили около 30 тысяч подданных китайского императора. «Маньчжурский клин» был ликвидирован после восстания ихэтуаней и осады Благовещенска в 1900 году.

Как сообщает «Медуза», по Айгунскому договору 1858 года жителям империи Цин разрешили остаться на левом берегу Амура, тогда как остальные земли к северу от реки были переданы Российской империи. «В 1900 году российские войска вошли в эти деревни и вынудили местных жителей перебраться на другой берег Амура. По словам путешественников, там до сих пор стоят опустевшие китайские хижины», – пишет издание.

На самом деле, Айгунский договор 1858 года урегулировал особый статус цинского населения. «Находящихся по левому берегу реки Амура от реки Зеи на юг, до деревни Хормолдзинь, маньчжурских жителей оставить вечно на прежних местах их жительства, под ведением маньчжурского правительства с тем, чтобы русские жители обид и притеснений им не делали», – указано в договоре. Однако земля, на которой обитали «маньчжурские жители», Китаю уже не принадлежала. Так как в договоре было четко прописано: «Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья реки Амура, да будет владением российского государства». Соответственно, территория «Маньчжурского клина» с 1858 года также относилась к Российской империи.

Что касается «опустевших китайских хижин», то весьма маловероятно, что путешественники могут увидеть их. Опустевший в 1900 году Зазейский район сразу начал активно заселяться казаками. В течение нескольких лет здесь появились казачьи станицы – нынешние села Грибское, Волково, Гродеково, Куропатино, Николаевка и другие. Сейчас эта территория Благовещенского и Тамбовского районов – самая густонаселенная часть Амурской области.

Поводом для публикации на сайте «Медузы», стал проект указа президента «Основы государственной пограничной политики Российской Федерации», опубликованный ФСБ. «В документе утверждается, что Россия не имеет территориальных претензий к другим странам и отвергает любые их притязания. Попытки изменить государственные границы названы в проекте указа одной из главных угроз национальным интересам страны», – сообщает информагентство.