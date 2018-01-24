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24 января 2018, 15:09 69

СМИ: Тайвань претендует на территории в Амурской области

СМИ: Тайвань претендует на территории в Амурской области

Китайская республика Тайвань как преемница гоминьдановского Китая хотела бы вернуть себе 64 деревни по левому берегу реки Амур к востоку от реки Зеи, сообщает ИА «Медуза». Издание собрало в одном материале все существующие территориальные претензии к России. По их информации, Тайвань и сейчас претендует на «Маньчжурский клин».

Зазейский район, или «Маньчжурский клин», – это территория, которая в середине XIX века отошла Российской империи от империи Цин вместе со всем левобережьем Амура. На этой территории длиной 66 верст и шириной 20 верст вдоль берега Амура в 64 деревнях действительно жили около 30 тысяч подданных китайского императора. «Маньчжурский клин» был ликвидирован после восстания ихэтуаней и осады Благовещенска в 1900 году.

Как сообщает «Медуза», по Айгунскому договору 1858 года жителям империи Цин разрешили остаться на левом берегу Амура, тогда как остальные земли к северу от реки были переданы Российской империи. «В 1900 году российские войска вошли в эти деревни и вынудили местных жителей перебраться на другой берег Амура. По словам путешественников, там до сих пор стоят опустевшие китайские хижины», – пишет издание.

На самом деле, Айгунский договор 1858 года урегулировал особый статус цинского населения. «Находящихся по левому берегу реки Амура от реки Зеи на юг, до деревни Хормолдзинь, маньчжурских жителей оставить вечно на прежних местах их жительства, под ведением маньчжурского правительства с тем, чтобы русские жители обид и притеснений им не делали», – указано в договоре. Однако земля, на которой обитали «маньчжурские жители», Китаю уже не принадлежала. Так как в договоре было четко прописано: «Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья реки Амура, да будет владением российского государства». Соответственно, территория «Маньчжурского клина» с 1858 года также относилась к Российской империи.

Что касается «опустевших китайских хижин», то весьма маловероятно, что путешественники могут увидеть их. Опустевший в 1900 году Зазейский район сразу начал активно заселяться казаками. В течение нескольких лет здесь появились казачьи станицы – нынешние села Грибское, Волково, Гродеково, Куропатино, Николаевка и другие. Сейчас эта территория Благовещенского и Тамбовского районов – самая густонаселенная часть Амурской области.

Поводом для публикации на сайте «Медузы», стал проект указа президента «Основы государственной пограничной политики Российской Федерации», опубликованный ФСБ. «В документе утверждается, что Россия не имеет территориальных претензий к другим странам и отвергает любые их притязания. Попытки изменить государственные границы названы в проекте указа одной из главных угроз национальным интересам страны», – сообщает информагентство.

Просмотров всего: 5999

#история #Китай #память

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Комментарии
Показать все (69) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    Калифорния тоже было русской

  • werta

    werta
    11 часов назад

    ахах отдайте им район Тайвань в Благе

  • Mainer

    Mainer
    11 часов назад

    Тайваню бы свою территорию не потерять, а он хе...й с чужими землями мается

  • домовенок

    домовенок
    11 часов назад

    И Аляска.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    11 часов назад

    Тайвань кинул кость в угоду материковому Китаю дабы отвести от себя пристальные взоры старшего брата.

  • Kats

    Kats
    10 часов назад

    Как говорил Иван Васильевич - забирайте....

  • ФИО

    ФИО
    10 часов назад

    ну осталось подождать пока воскреснут динозавры и предъявят права на всю Землю

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    9 часов назад

    Тайвань уже имеет площади на окраине Благовещенска, вопрос можно считать закрытым.

  • inoy

    inoy
    9 часов назад

    ДВ плохо проголосует, и отдадут нас Тайваню))))

  • IDman

    IDman
    9 часов назад

    3.2

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    9 часов назад

    так и слышится "Марш танкистов " 1930го -

    " Чужой земли мы не хотим ни пяди

    но и своей вершка не отдадим "

    Потом было присоединение Прибалтики , Западной Белоруссии и Корелии .

    Потом Даманский Китаю подарили , вместе с могилой защитников .

  • ay

    ay
    9 часов назад

    Марш танкистов- 1938 года.

  • Полиграф

    Полиграф
    9 часов назад

    В каждом городе я полагаю есть районы именуемые "Тайвань". Это как правило самые "респектабельные" районы, в которые желательно заходить днем и с наганом.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    9 часов назад

    А давайте проголосуем за присоединение Тайваня к России. Отправим туда вежливых зелёных человечков и Россия прирастёт новой территорией. А всех, кто не владеет русским языком отправить на материковый Китай. Делов-то.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    9 часов назад

    ay

    Марш танкистов- 1938 года.



    Согласен . )))

    Но идею тов. Сталин подал в 1930 - м , а потом готовился .

    З.Ы. тогда так -" Не нужен нам берег турецкий ....".

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    9 часов назад

    Генрих VI

    А давайте проголосуем за присоединение Тайваня к России. Отправим туда вежливых зелёных человечков и Россия прирастёт новой территорией. А всех, кто не владеет русским языком отправить на материковый Китай. Делов-то.



    Генриха VI в императоры !!! )))

  • stepan28rus

    stepan28rus
    9 часов назад

    Пусть попробуют забрать.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    8 часов назад

    stepan28rus

    Пусть попробуют забрать.



    а чего там пробовать ?

    Щас всем тайваньским народом получат по ДВгектару , и в МКАД упрутся ))

  • Mehta

    Mehta
    8 часов назад

    Это они Ханьланьпао хотят вернуть? Или чего они хотят. По территории это где. Сейчас какие там поселки(чет подзабыла)

  • Mehta

    Mehta
    8 часов назад

    А мост между Благой и Хэйхэ уже запустили.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    8 часов назад

    Mehta

    А мост между Благой и Хэйхэ уже запустили.



    туда и мост ))

    Строят ещё .

  • full

    full
    7 часов назад

    Смех смехом, но манчжурский клин был прописан в договоре и отдан был на вечное поселение.

  • chuma

    chuma
    7 часов назад

    С условием, что земля является исконно русской.

  • полазник

    полазник
    7 часов назад

    ...хер им китайский а не "маньчжурский клин"...

  • Nebo

    Nebo
    7 часов назад

    Мне бабушка рассказывала как русские переселяли китайцев через Амур . Просто заставили переплывать реку в плавь , тыкая штыками ружей в спины

  • full

    full
    7 часов назад

    chuma

    С условием, что земля является исконно русской.



    В каком месте Айгунского договора было прописано это условие?

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Да, вроде торговали, по льду ходили к китайцам, да на быках товар возили в то время.

    Или это не у нас было?)))

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    full

    chuma

    С условием, что земля является исконно русской.



    В каком месте Айгунского договора было прописано это условие?



    Мелким шрифтом внизу, как при выдачи займа)))

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    7 часов назад

    да мало ли кто там на что претендует

    Китай вот на Тайвань претендует

    Так что пусть хоть свой остров "отпретендуют"!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    Рудольф Шнапс

    Генрих VI

    А давайте проголосуем за присоединение Тайваня к России. Отправим туда вежливых зелёных человечков и Россия прирастёт новой территорией. А всех, кто не владеет русским языком отправить на материковый Китай. Делов-то.



    Генриха VI в императоры !!! )))



    И переименовать в Пу И

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    7 часов назад

    Вот блин новость. Я об этом читал еще лет десять назад

  • foxik62

    foxik62
    6 часов назад

    Так и знал, что Путилов "возбудится":-)))

  • full

    full
    6 часов назад

    хотела бы вернуть себе 64 деревни по левому берегу реки Амур к востоку от реки Зеи, - а вот это довольно забавно чисто технически. В основном на месте этих деревень сейчас поля, но есть и вполне конкретные русские поселения...

  • Плевать

    Плевать
    6 часов назад

    Когда-то одна идиотина спросила Сталина, - " Могли бы ли Вы поощрять распространение религии и католицизма в России? Это бы так помогло мне с Папой Римским". На что, товарищ Сталин спросил, - "А сколько дивизий у Папы Римского?"... И этот вопрос прежде всего адресован тем, чудакам, которые в округе видят лишь "друзей". И считает, что армия/вооруженные силы - вторичны, сперва для которых уметь делать "королевский", нежели иметь суверенитет - подкрепленный, единственными для нас и существенными союзниками, армией и флотом! Одна псина не пускает под выдуманным предлогом спортсменов, другая псина, сбив самолёт и бомбя свои города называет нас агрессором, а третья псина тем временем выжидает момент, когда можно что-то востребовать. И лишь одна сила способна всех трёх псин заткнуть. И не мы такие - жизнь такая!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    6 часов назад

    Nebo

    Мне бабушка рассказывала как русские переселяли китайцев через Амур . Просто заставили переплывать реку в плавь , тыкая штыками ружей в спины



    так и было . Только потом . С начала маньчжуры поиздевались над русскими , пользуясь численным перевесом , а когда казаки подошли - плавали .

  • Okean555

    Okean555
    6 часов назад

    Я не понял где делать тайваньский паспорт.

  • банбан

    банбан
    6 часов назад

    хм-ссылочку в паблик на на издевательства маньчжур в 1900

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    Nebo

    Мне бабушка рассказывала как русские переселяли китайцев через Амур . Просто заставили переплывать реку в плавь , тыкая штыками ружей в спины



    то были другие русские. те вымерли. сейчас территорию Российской Федерации населяют россияне. они тыкать штыками не будут

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    5 часов назад

    Алекс К

    Nebo

    Мне бабушка рассказывала как русские переселяли китайцев через Амур . Просто заставили переплывать реку в плавь , тыкая штыками ружей в спины



    то были другие русские. те вымерли. сейчас территорию Российской Федерации населяют россияне. они тыкать штыками не будут



    Ну если такие как ал.к,те да,просто раком встанут

  • Mehta

    Mehta
    5 часов назад

    Рудольф Шнапс

    Mehta

    А мост между Благой и Хэйхэ уже запустили.



    туда и мост ))

    Строят ещё .



    Я почему спрашиваю. Ваш журналист

    Евгений Гончаров,

    Благовещенск. выложил статью в интернет и там вот что: Русский город Благовещенск стоит на левом берегу реки Амур. На правом берегу этой же реки, по-китайски называемой Хэйлунцзян, стоит маньчжурский город Хэйхэ. После того как через Амур-Хэйлунцзян был построен совмещенный железнодорожный и автомобильный мост, транспортное сообщение между приграничными городами стало круглогодичным, и два города слились в одну агломерацию. http://debri-dv.com/article/15402/v_poiskah_kitaya Может я что то пропустила, журналист наврал.

  • Mehta

    Mehta
    5 часов назад

    банбан

    хм-ссылочку в паблик на на издевательства маньчжур в 1900



    Вот здесь , но не в полном объеме. https://magazeta.com/2010/04/hailanpao/ Статья интересная.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    5 часов назад

    Mehta

    Рудольф Шнапс

    Mehta

    А мост между Благой и Хэйхэ уже запустили.



    туда и мост ))

    Строят ещё .



    Я почему спрашиваю. Ваш журналист

    Евгений Гончаров,



    Журналистика ..... древнейшая из профессий , ибо В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

    Я с этим телом не знаком , и что он имел в своём виду не понимаю .

  • Crasy

    Crasy
    5 часов назад

    inoy

    ДВ плохо проголосует, и отдадут нас Тайваню))))



    Было бы просто прекрасно.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    5 часов назад

    банбан

    хм-ссылочку в паблик на на издевательства маньчжур в 1900



    хм- после вас , ссылочку в паблик о нивинно утопших ?

    З.Ы. я знаю что их топили , но знаю и за что . Не из ссылок , а из расказов деда , который был свидетелем тех событий и ему я верю больше .

    Я - за мир и дружбу . Но и Даманский забывать нельзя . Наш танк стоит в ИХ музее как доказательство ПОБЕДЫ КИТАЙСКОГО ОРУЖИЯ ;

    И это не есть гут .

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    5 часов назад

    Crasy

    inoy

    ДВ плохо проголосует, и отдадут нас Тайваню))))



    Было бы просто прекрасно.



    Вот!Они прекрасно выводят крыс!

    Задумайся

  • vv0407

    vv0407
    4 часа назад

    А.В. Кирхнер. "Осада Благовещенска и взятие Айгуна". В свободном доступе в интернете. Рассказ очевидца, участника событий о обстреле Благовещенска "кулаками", их попытках высадиться на наш берег, подготовке местными китайцами выступления на стороне "кулаков" на этот случай, о героической обороне нашими предками Благовещенска, отстоявших этот берег для России, и о "переселении" в том числе, с выводами и заключением об ответственности тех, кто затевает агрессию перед своими же соотечественниками. Чуть более 200 стр дореволюционным шрифтом. Но читается очень хорошо. Очень полезно почитать тем, кто по сложившейся последние четверть века либерастической "традиции" пытается объявить во всем виноватыми русских.

  • full

    full
    4 часа назад

    Какая осада? Окстись. Как можно осаждать через Амур? Бред сивой кобылы.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    Может я в чем то и согласен с Кирхнером только не все же китайцы одинаково были лояльны Цинам, только зачистили почему-то всех поголовно и добро их поделили между собой наши чиновники и приближенные к ним люди то же поголовно. Реинкарнация "маньчжурского клина" в районе строительства моста на китайские деньги идёт полным ходом, вот вспомните мои слова, когда в Каникургане и Худино будут хозяйничать китайцы в полный рост.

  • vv0407

    vv0407
    4 часа назад

    full

    Какая осада? Окстись. Как можно осаждать через Амур? Бред сивой кобылы.



    Ну прочитай, поймешь. Наверное.... Заодно подумай как сам бы вел себя во время этой "не осады" (по твоему мнению). А то бздишь тут каждый раз в адрес тех кто защитил город. Выискивая где бы еще обгадить Россию и русских.

  • vv0407

    vv0407
    4 часа назад

    КВЖД наса а не васа

    Может я в чем то и согласен с Кирхнером только не все же китайцы одинаково были лояльны Цинам, только зачистили почему-то всех поголовно и добро их поделили между собой наши чиновники и приближенные к ним люди то же поголовно.



    Не знаю в чем согласны, но вижу что Кирхнера не читали, или не полностью прочитали. Ибо тогда этого бы не писали. Там ответы на все это есть.

  • full

    full
    4 часа назад

    vv0407

    full

    Какая осада? Окстись. Как можно осаждать через Амур? Бред сивой кобылы.



    Ну прочитай, поймешь. Наверное.... Заодно подумай как сам бы вел себя во время этой "не осады" (по твоему мнению). А то бздишь тут каждый раз в адрес тех кто защитил город. Выискивая где бы еще обгадить Россию и русских.



    Да, мне даже два свидетельства этой осады показали - выбоина от снаряда в здании на набережной и чудесный след пули в здании АмурКНИИ на Зейской - Калинина.

  • vv0407

    vv0407
    4 часа назад

    full

    vv0407

    full

    Какая осада? Окстись. Как можно осаждать через Амур? Бред сивой кобылы.



    Ну прочитай, поймешь. Наверное.... Заодно подумай как сам бы вел себя во время этой "не осады" (по твоему мнению). А то бздишь тут каждый раз в адрес тех кто защитил город. Выискивая где бы еще обгадить Россию и русских.



    Да, мне даже два свидетельства этой осады показали - выбоина от снаряда в здании на набережной и чудесный след пули в здании АмурКНИИ на Зейской - Калинина.



    Вот я тебе и говорю - почитай очевидца. Кому больше доверия, участнику событий или тебе, через 100 лет в спокойной обстановке за компом осуждающему наших предков за то что отстояли этот берег для России и не дали "боксерам" уничтожить себя и свои семьи. Подумай как сам вел бы себя в аналогичной обстановке.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 часа назад

    Э! А где я буду китайские кэши и курительные трубки в полях копать?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    4 часа назад

    full

    Смех смехом, но манчжурский клин был прописан в договоре и отдан был на вечное поселение.



    Какое отношение имеет Айгуньский договор к Тайваню?

    Просто не знаю, может, Игорь пояснит?

    Насколько понимаю, Тайвань - это Гоминьдан. То есть, китайский национализм.

    А Айгуньский договор заключался с империей Цин. Маньчжурским национальным правительством.

    Две враждебные друг другу силы. Насколько Гоминьдан - правопреемник династии Цин?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    4 часа назад

    vv0407

    КВЖД наса а не васа

    Может я в чем то и согласен с Кирхнером только не все же китайцы одинаково были лояльны Цинам, только зачистили почему-то всех поголовно и добро их поделили между собой наши чиновники и приближенные к ним люди то же поголовно.



    Не знаю в чем согласны, но вижу что Кирхнера не читали, или не полностью прочитали. Ибо тогда этого бы не писали. Там ответы на все это есть.



    ответы Кирхнера не есть гут . История не пишется одной стороной (человеком) .

  • full

    full
    4 часа назад

    Nabivachev

    full

    Смех смехом, но манчжурский клин был прописан в договоре и отдан был на вечное поселение.



    Какое отношение имеет Айгуньский договор к Тайваню?

    Просто не знаю, может, Игорь пояснит?

    Насколько понимаю, Тайвань - это Гоминьдан. То есть, китайский национализм.

    А Айгуньский договор заключался с империей Цин. Маньчжурским национальным правительством.

    Две враждебные друг другу силы. Насколько Гоминьдан - правопреемник династии Цин?



    А они справа налево писать не перестали. Вот и правопреемники.

  • full

    full
    4 часа назад

    Наблюдаю

    Э! А где я буду китайские кэши и курительные трубки в полях копать?



    На Астрахановке.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    4 часа назад

    full

    Nabivachev

    full

    Смех смехом, но манчжурский клин был прописан в договоре и отдан был на вечное поселение.



    Какое отношение имеет Айгуньский договор к Тайваню?

    Просто не знаю, может, Игорь пояснит?

    Насколько понимаю, Тайвань - это Гоминьдан. То есть, китайский национализм.

    А Айгуньский договор заключался с империей Цин. Маньчжурским национальным правительством.

    Две враждебные друг другу силы. Насколько Гоминьдан - правопреемник династии Цин?



    А они справа налево писать не перестали. Вот и правопреемники.



    Пусть тогда Дания заявит претензии на Новую Гвинею. На том основании, что когда-то Новой Гвинеей владела Германия, которая также оккупировала и Данию. Примерно такие же основания, мне кажется.

  • full

    full
    4 часа назад

    vv0407

    full

    vv0407

    full

    Какая осада? Окстись. Как можно осаждать через Амур? Бред сивой кобылы.



    Ну прочитай, поймешь. Наверное.... Заодно подумай как сам бы вел себя во время этой "не осады" (по твоему мнению). А то бздишь тут каждый раз в адрес тех кто защитил город. Выискивая где бы еще обгадить Россию и русских.



    Да, мне даже два свидетельства этой осады показали - выбоина от снаряда в здании на набережной и чудесный след пули в здании АмурКНИИ на Зейской - Калинина.



    Вот я тебе и говорю - почитай очевидца. Кому больше доверия, участнику событий или тебе, через 100 лет в спокойной обстановке за компом осуждающему наших предков за то что отстояли этот берег для России и не дали "боксерам" уничтожить себя и свои семьи. Подумай как сам вел бы себя в аналогичной обстановке.



    Я не просил мне доверять. То, что Россия, в лице своих благовских начальников, положила на Айгунский договор в части Манчжурского клина - медицинский факт. Есть договор, где прописано вечное пребывание манчжур в пределах клина и есть их наличие отсутствия там. Все, разговор окончен. Все остальное - бла бла бла за псевдопатриотизм. Нужно уметь признавать свои косяки.

  • full

    full
    4 часа назад

    Nabivachev

    full

    Nabivachev

    full

    Смех смехом, но манчжурский клин был прописан в договоре и отдан был на вечное поселение.



    Какое отношение имеет Айгуньский договор к Тайваню?

    Просто не знаю, может, Игорь пояснит?

    Насколько понимаю, Тайвань - это Гоминьдан. То есть, китайский национализм.

    А Айгуньский договор заключался с империей Цин. Маньчжурским национальным правительством.

    Две враждебные друг другу силы. Насколько Гоминьдан - правопреемник династии Цин?



    А они справа налево писать не перестали. Вот и правопреемники.



    Пусть тогда Дания заявит претензии на Новую Гвинею. На том основании, что когда-то Новой Гвинеей владела Германия, которая также оккупировала и Данию. Примерно такие же основания, мне кажется.



    Серега, ты что, всерьез эту бодягу принял? Сейчас в силе другие договоренности, Айгунский договор утратил свою силу.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    4 часа назад

    думаю , национальные отношения - сложная тема (оооочень) !

    Лучше мимо пройти , чем разбираться (в бесконечных обидах) ИМХО

  • vv0407

    vv0407
    4 часа назад

    full

    vv0407

    full

    vv0407

    full

    Какая осада? Окстись. Как можно осаждать через Амур? Бред сивой кобылы.



    Ну прочитай, поймешь. Наверное.... Заодно подумай как сам бы вел себя во время этой "не осады" (по твоему мнению). А то бздишь тут каждый раз в адрес тех кто защитил город. Выискивая где бы еще обгадить Россию и русских.



    Да, мне даже два свидетельства этой осады показали - выбоина от снаряда в здании на набережной и чудесный след пули в здании АмурКНИИ на Зейской - Калинина.



    Вот я тебе и говорю - почитай очевидца. Кому больше доверия, участнику событий или тебе, через 100 лет в спокойной обстановке за компом осуждающему наших предков за то что отстояли этот берег для России и не дали "боксерам" уничтожить себя и свои семьи. Подумай как сам вел бы себя в аналогичной обстановке.



    Я не просил мне доверять. То, что Россия, в лице своих благовских начальников, положила на Айгунский договор в части Манчжурского клина - медицинский факт. Есть договор, где прописано вечное пребывание манчжур в пределах клина и есть их наличие отсутствия там. Все, разговор окончен. Все остальное - бла бла бла за псевдопатриотизм. Нужно уметь признавать свои косяки.



    Тебе хоть член на голове отеши, все равно будешь твердить "Россия и русские во всем виноваты". Русофобия - это и есть твой главный косяк. Они и пребывали на территории "клина", и пребывали бы до сих пор, если бы не собрались поддержать "боксеров" с той стороны. Вопрос стоял жестко, будет ли этот берег Российским и будут ли тут жить русские. Поддержав "боксеров", они первые все "нарушили". Обо всем этом пишет в своей книге Кирхнер. Как и о том, что о своих соотечественниках в первую очередь должны были думать "боксеры" прежде чем все это затеивать. Но ты вследствие своего "косяка", сидя в тепле за компом, будешь по прежнему обвинять наших предков в том что сохранили России берег, на котором ты сейчас сидя в тепле в спокойной обстановке поливаешь их грязью.

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    3 часа назад

    Валерьич, тыж типа историю чуток изучал. Какой нафиг на то время монстр из ихэтуаней? Тем более, что усмирять их взялись и немцы, и англичане, и русские. Тебе главное флагом помахать.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

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    Nabivachev

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    Nabivachev

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    Смех смехом, но манчжурский клин был прописан в договоре и отдан был на вечное поселение.



    Какое отношение имеет Айгуньский договор к Тайваню?

    Просто не знаю, может, Игорь пояснит?

    Насколько понимаю, Тайвань - это Гоминьдан. То есть, китайский национализм.

    А Айгуньский договор заключался с империей Цин. Маньчжурским национальным правительством.

    Две враждебные друг другу силы. Насколько Гоминьдан - правопреемник династии Цин?



    А они справа налево писать не перестали. Вот и правопреемники.



    Пусть тогда Дания заявит претензии на Новую Гвинею. На том основании, что когда-то Новой Гвинеей владела Германия, которая также оккупировала и Данию. Примерно такие же основания, мне кажется.



    Серега, ты что, всерьез эту бодягу принял? Сейчас в силе другие договоренности, Айгунский договор утратил свою силу.



    А че, мое сообщение похоже на серьезное? )

  • vv0407

    vv0407
    3 часа назад

    Фуллу. Вот я тебе и говорю что почитать. А ты уперся. Там ответы на все твои вопросы. Что тут тебе все 200 стр излагать. Вот на этом участке границы их сначала усмирили благовещенцы, а затем подошедшие на помощь войска.

    Не полезли бы сюда "боксеры", сохранился бы и "клин".

  • варварав

    варварав
    3 часа назад

    Много обид у нас к манжурам. И у Маньчжурам к русским казакам претензии «кровной мести». Почему сегодня не жить в мире попрося у друг друга прощения? Это цари императоры территории делят, а нас чернь драться друг с другом заставляют. Земли на дальнем Востоке много. Людей мало. Пускай селятся и живут.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

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    Валерьич, тыж типа историю чуток изучал. Какой нафиг на то время монстр из ихэтуаней? Тем более, что усмирять их взялись и немцы, и англичане, и русские. Тебе главное флагом помахать.



    ага . А сёднясь Кадыров нас учить будет как жить ?

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад

    Nebo

    Мне бабушка рассказывала как русские переселяли китайцев через Амур . Просто заставили переплывать реку в плавь , тыкая штыками ружей в спины



    Бабушка сама видела?

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад

    Рудольф Шнапс

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    Валерьич, тыж типа историю чуток изучал. Какой нафиг на то время монстр из ихэтуаней? Тем более, что усмирять их взялись и немцы, и англичане, и русские. Тебе главное флагом помахать.



    ага . А сёднясь Кадыров нас учить будет как жить ?



    Вам надо извиниться, срочно. А то знаете ли мало ли что))

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