Приамурье лидирует в России по привлечению иностранных рабочих

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В 2018 году квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу в Амурской области утверждена в количестве 17 115 человек. Размер квоты – самый большой в России. Это связано с реализацией на территории Приамурья крупных инвестиционных проектов.

Заявки на привлечение иностранной рабочей силы на 2018 год подали 200 амурских предприятий. Примерно для 140 квоту согласовали. Задействовать приезжих специалистов планируют в строительстве, производстве строительных материалов, сфере потребительского рынка (торговля, ремонт автотранспорта, деятельность кафе, ресторанов), добычи полезных ископаемых, в лесном хозяйстве.

«К нам уже поступают заявки на корректировку квоты на этот год в сторону увеличения. Здесь хочу обратить ваше внимание на следующее. В прошлом году уровень исчерпания квоты составил всего 56 %. Это очень низкий показатель, который говорит о том, что выделение квоты работодателям осуществляется в завышенных объемах, – сказал на совещании по привлечению иностранных рабочих замминистра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области Сергей Левицкий. – Особенно остро вопрос стоит в сфере строительства и лесного хозяйства, поэтому контроль за исчерпанием квот стоит начинать на этапе заключения соглашений, то есть уже сейчас, а не откладывать это до конца года».

Как сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, 14 строительных организаций в заявках на 2018 год указали зарплату в два раза ниже средней по отрасли. Это приводит к снижению темпов поступления в бюджет НДФЛ.

Тенденция снижения квоты на привлечение иностранных работников наблюдается по всей России. Регионам рекомендовано рассмотреть возможность замещения таких рабочих россиянами, обучения или переобучения местных жителей по профессиям, на которые привлекаются иностранцы.