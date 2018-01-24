Первую в Приамурье выплату за первенца назначили семье из Тамбовского района

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В амурском министерстве социальной защиты населения утвердили первую выплату за первенца. Ее назначили семье из Тамбовского района. Деньги семья будет получать ежемесячно в течение полутора лет.

Всего за назначением выплаты на первого ребенка в территориальные органы соцзащиты обратились четыре семьи из Благовещенска, Благовещенского района, Шимановска и Тамбовского района.

Первыми документы утвердили на ребенка, родившегося в Тамбовском районе. Остальные заявления сейчас рассматриваются в министерстве.

Закон о новых выплатах в России начал действовать 1 января 2018 года. 17 января в областном министерстве получили информацию о порядке ежемесячных выплат и начали принимать заявления от молодых родителей в управлениях социальной защиты городов и районов. Сама выплата равна прожиточному минимуму ребёнка – 12 тысяч рублей.

На ежемесячную выплату могут рассчитывать семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января. Доход семьи не должен превышать полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Для Амурской области это 18 276 рублей.

Проконсультироваться по вопросу назначения выплат можно по телефону горячей линии министерства социальной защиты населения (4162) 200-213.