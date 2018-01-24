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сегодня, 13:36 1

Из-за морозов в ВВО сократили построения на открытом воздухе

Из-за морозов в ВВО сократили построения на открытом воздухе
Фото: mil.ru

В Восточном военном округе из-за 40-градусных морозов внесли изменения в боевую подготовку. Занятия с полигонов по возможности перевели в помещения. Созданы пункты обогрева личного состава. Для военных сократили построения на улице и ограничили перемещения поодиночке.

Среднесуточная температура воздуха в районах дислокации соединений и воинских частей, полигонов и полевых учебно-тренировочных комплексах ВВО составляет от 25 до 30 градусов ниже нуля. Наиболее низкие температуры отмечены на полигонах Хабаровского края и Амурской области – около минус 40 градусов.

Пришедшие холода вынудили командование соединений и воинских частей Восточного военного округа внести изменения в расписание мероприятий боевой подготовки на полигонах и учебно-тренировочных комплексах.

Занятия с военнослужащими по призыву максимально перенесены с полигонов на приказарменные фонды и учебные классы. На объектах полевой учебно-материальной базы округа, где боевой подготовкой занимаются военнослужащие по контракту, функционируют пункты обогрева личного состава. Сокращены построения на открытом воздухе, ограничены перемещения военнослужащих поодиночке, сообщает сайт Минобороны.

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#военные #погода

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Комментарии
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  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    6 минут назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

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