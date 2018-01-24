Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:32 1

Авиарейс Благовещенск – Южно-Сахалинск задерживается на 8 часов из-за циклона

Авиарейс Благовещенск – Южно-Сахалинск задерживается на 8 часов из-за циклона
Фото: day.org.ru

24 января самолет из Благовещенска в Южно-Сахалинск отправится позже обычного. Задержка составит более 8 часов. Связано это с циклоном в Южно-Сахалинске: в городе снегопад и сильный ветер.

Рейс ИЕ-4527 должен был отправиться сегодня в 09:15. Теперь его отправление намечено на 17:30.

Как сообщается в Инстаграме министерства транспорта и строительства Амурской области, на рейс продан 21 билет. С пассажирами ведется работа представителем авиакомпании. Все пассажиры информированы, иногородние в период ожидания вылета размещены в гостинице.

Просмотров всего: 174

#погода #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    4 минуты назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Из-за морозов в ВВО сократили построения на открытом воздухе
Общество 2

В Приамурье станет немного теплее: прогноз погоды на 25 января
Общество 2

В Шимановском районе столкнулись грузовые автомобили
Общество 10

Амурской области должны выделить дополнительные деньги на проведение президентских выборов