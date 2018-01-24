Авиарейс Благовещенск – Южно-Сахалинск задерживается на 8 часов из-за циклона

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24 января самолет из Благовещенска в Южно-Сахалинск отправится позже обычного. Задержка составит более 8 часов. Связано это с циклоном в Южно-Сахалинске: в городе снегопад и сильный ветер.

Рейс ИЕ-4527 должен был отправиться сегодня в 09:15. Теперь его отправление намечено на 17:30.

Как сообщается в Инстаграме министерства транспорта и строительства Амурской области, на рейс продан 21 билет. С пассажирами ведется работа представителем авиакомпании. Все пассажиры информированы, иногородние в период ожидания вылета размещены в гостинице.