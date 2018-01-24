На заброшенной базе в Райчихинске убили женщину

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Следователи Райчихинска завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве. Мужчина, находясь на территории заброшенной базы, где он работал сторожем, лишил жизни 41-летнюю женщину.

Тело нашли 23 октября 2017 года около 16:30 в овраге на территории бывшей промышленной базы асфальтного завода поселка Зельвино. При судебно-медицинском исследовании на теле были обнаружены телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти.

При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к смерти женщины может быть причастен сторож этой базы. Мужчина был задержан и в ходе допроса полностью признал свою вину. Он расказал, что преступление совершил из-за конфликта с потерпевшей, возникшего на почве злоупотребления спиртным.

«При проверке его показаний задержанный воспроизвел последовательность своих действий при совершении преступлений. Обстоятельства, указанные обвиняемым, нашли свое подтверждение в доказательствах, собранных следователем по делу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в амурском следственном управлении.