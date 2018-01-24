В Приамурье станет немного теплее: прогноз погоды на 25 января

Фото: avatarko.ru

В Амурской области 25 января установится переменная облачность, без осадков. Ночью и в утренние часы ожидается морозный туман. Ветер выберет северное, северо-западное направление и наберет скорость до 5 метров в секунду, днём – до 10 метров в секунду.

Температура ночью составит 32…37 градусов мороза, местами понижаясь до минус 45. Днем термометры покажут 22…27 градусов, в отдельных районах около – минус 30. В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днём – до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 33…35 градусов, днем – минус 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL