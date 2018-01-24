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сегодня, 12:49 2

В Приамурье станет немного теплее: прогноз погоды на 25 января

В Приамурье станет немного теплее: прогноз погоды на 25 января
Фото: avatarko.ru

В Амурской области 25 января установится переменная облачность, без осадков. Ночью и в утренние часы ожидается морозный туман. Ветер выберет северное, северо-западное направление и наберет скорость до 5 метров в секунду, днём – до 10 метров в секунду.

Температура ночью составит 32…37 градусов мороза, местами понижаясь до минус 45. Днем термометры покажут 22…27 градусов, в отдельных районах около – минус 30.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днём – до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 33…35 градусов, днем – минус 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    18 минут назад

    и где теплее то?

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    2 минуты назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

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