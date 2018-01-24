В Шимановском районе столкнулись грузовые автомобили

23 января в 18:30 произошло ДТП в Шимановском районе с участием грузовых автомобилей – Volvo и «ГАЗ». Об этом Амур.инфо рассказали в амурском управлении МВД. По официальной информации полиции, никто из людей не пострадал. Между тем в соцсетях сообщается, что есть погибшие.

Со слов очевидцев, происшествие случилось в 25 километрах от Шимановска. «Три грузовых авто. Два в кювете. Одно грузовое авто с дровами в кювете слева, второе грузовое авто по правой полосе в кювете, там яблоки рассыпаны. И третий – на обочине, где кабина замята. Когда я подъезжал, кран уже стоял, и машины ДПС, три экипажа», – написал очевидец.

Тем временем в полиции сообщили, что участниками аварии стали два грузовика, а не три. Автомобиль Volvo въехал в стоящий на обочине «ГАЗ». Предварительно установлено, что отечественный грузовик не обозначил себя на дороге, а водитель Volvo не заметил его. Оба транспортных средства получили механические повреждения.