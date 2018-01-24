Собранных для благовещенского «Аллюра» денег хватит примерно на 100 рулонов сена

Обо всех поступающих деньгах клуб отчитывается в своем Инстаграме. Ирина Шишова говорит: это важно, чтобы люди видели, что средства от них дошли. Помогают не только деньгами. Так, 23 января в клуб для лошадей привезли несколько коробок сушек. Также были переданы тепличные огурцы, капуста и, конечно, сено. Его, в частности, передали волонтеры организации «Кошкин дом». В Инстаграме этой организации сказано, что привезли 42 тюка сена, из которых 32 купили на деньги, перечисленные неравнодушными амурчанами. Еще 10 тюков подарил фермер из села Ровное Александр.

«Вообще, самые первые откликнулись инвалидные организации и родители детей-инвалидов, которые у нас проходят реабилитацию. Они взялись раскидать объявления по своим группам, по чатам, чтобы распространить информацию. И пошли деньги», – рассказала Ирина Шишова.

По ее словам, средства перечислили, например, казачье общество и врачи одной из больниц. Сейчас «Аллюр» ищет большой грузовой автомобиль, на котором можно будет перевезти купленное сено. Лошади также едят морковь и овес. Сейчас стоит задача, чтобы животные не похудели.

«Мы воспряли духом. Люди звонят, поддерживают нас, кто-то морально, кто-то даже 50 рублей переводит – и то очень приятно. Не зря, значит, мы работаем. Появилась надежда, что до лета дотянем общими усилиями», – отмечает Ирина Шишова.

«После пожара мне прислали знакомые скриншот из социальных сетей, что вот такое сообщение было. Что "Аллюр" скоро будет гореть, "ха-ха-ха" от 17 января. Это группа в сети «Вконтакте», я в ней не состою. Вообще, это конники Амурской области, там более 160 человек. Кто написал, конечно, неизвестно, потому что все анонимные люди. Все ли там конники, тоже неизвестно. Я надеюсь очень, что полиция разберется с этим случаем, потому что, если я бы знала заранее, что что-то готовится в очередной раз против нас, мы бы хотя бы какие-то меры предприняли... То, что кому-то мы мешаем, это однозначно. Или кто-то нам завидует. Хотя мне непонятно, чему можно завидовать, каждый занимается своим делом», – рассказала Ирина Шишова в эфире программы «Простые вопросы».

Как сообщало Амур.инфо, по факту пожара возбуждено уголовное дело.

Желающие оказать помощь конноспортивному клубу могут позвонить по номеру: 8-914-555-888-3.

Карта Сбербанка: 4276 0300 1120 5826 (с пометкой «пожертвование на корм»). Телефон, привязанный к карте: 8-914-380-76-04 (тренер клуба Екатерина Горохова).