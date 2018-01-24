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Выдвижение кандидатов на литературную премию Леонида Завальнюка открыто

Выдвижение кандидатов на литературную премию Леонида Завальнюка открыто

Оргкомитет литературной премии Леонида Завальнюка готов принимать заявки на выдвижение кандидатов. В 2018 году впервые право на выдвижение получили амурские издательства и писательские союзы.

Премию вручат в трёх номинациях: «Лучшее произведение в прозе», «Лучшее произведение в поэзии» и «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья».

К участию в конкурсе принимают литературные произведения в печатном или в электронном виде. В номинацию «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья», помимо литературоведческих работ, можно выдвинуть музыкальные, песенные, живописные, театральные произведения, теле-, радио- и кинопрограммы. Работы должны быть опубликованы в течение последних двух лет.

В 2018 году список тех, кто может выдвинуть кандидата на соискание премии расширили. Предложить кандидатуры могут писательские союзы и издательства Приамурья. Правом выдвижения также обладают члены оргкомитета и жюри, а также лауреаты премии прежних лет. Каждый из них может представить не более одной кандидатуры в год.

Заявки, содержащие краткую аннотацию, необходимо подавать на электронный адрес zavalnuk_la@mail.ru. Предложения принимают до 1 марта 2018 года включительно.

Литературная премия имени Леонида Завальнюка была учреждена в 2016 году телекомпанией «Альфа-канал». Основными целями премии являются поддержка талантливых авторов, связанных творчеством с Приамурьем, повышение интереса к историко-литературному наследию Амурской области и увековечение памяти о поэте и писателе Леониде Завальнюке.

В 2016 году премия вручалась по двум номинациям – «Творческая зрелость» и «Творческая молодость», в 2017-м была добавлена номинация «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и(или) литературы Приамурья».

За два года существования лауреатами премии стали известные амурские писатели Владислав Лецик и Александр Маликов, молодые авторы Анна Синякова (посмертно) и Ярослав Туров. Награду в номинации «За вклад в популяризацию и изучение литературы Приамурья» получил Александр Урманов за возвращение современному читателю творческого наследия поэта начала ХХ века Фёдора Чудакова.

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#культура

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