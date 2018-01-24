Российская «Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за американский «Оскар»

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В категории «Лучший фильм» выдвинуты девять картин: «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Темные времена» Джо Райта, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Прочь» Джордана Пила, «Леди Бёрд» Греты Гервиг, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо, а также «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны.

На самое большое количество наград – в 13 категориях – претендует фильм «Форма воды».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за престижную премию будут бороться пять фильмов: российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио, «Оскорбление» Зияда Дуэйри, «О теле и душе» Ильдико Эньеди и «Квадрат» Рубена Эстлунда.

То, что фильм Звягинцева попадет в номинацию, прогнозировалось заранее, пишет «Лента.ру». Учитывая, что среди номинантов не оказалось обошедшего «Нелюбовь» на «Золотых глобусах» фильма «На пределе» Фатиха Акина, шансы Звягинцева получить статуэтку Американской киноакадемии теперь повышаются.







90-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.

В 2015 году фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» также выдвигался на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Но заветную статуэтку тогда получила польская картина «Ида» режиссера Павла Павликовского.