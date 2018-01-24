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Амурской области должны выделить дополнительные деньги на проведение президентских выборов

Амурской области должны выделить дополнительные деньги на проведение президентских выборов

Российский Центризбирком рассмотрит в среду, 24 января, вопрос о дополнительном выделении средств федерального бюджета нескольким региональным избиркомам, в том числе в Амурской области. Деньги нужны при проведении досрочных выборов президента в труднодоступных и отдаленных территориях, сообщают РИА Новости.

Первоначально на проведение мартовских выборов президента Амурской области было выделено 132 миллиона 282 тысячи 800 рублей.

«Когда распределили деньги по территориям на территориальные комиссии, выяснилось, что не хватает около трех миллионов. Поэтому мы их запросили и обосновали, на что нам не хватает. У нас досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах, добираться туда надо на вертолетах – не хватило на эту статью расходов. Кроме того, некоторые кабинки для тайного голосования пришли в негодность, необходимо их заменить, еще технологическое оборудование – это основные статьи, на которые необходимы дополнительные деньги», – рассказали в амурском облизбиркоме.

Досрочное голосование начинается не ранее, чем за 20 дней до единого дня голосования. Поэтому сейчас идет сбор информации о том, сколько человек и на каких труднодоступных территориях Приамурья отдадут свой голос заранее. Но, как сообщили в облизбиркоме, традиционно досрочно голосуют некоторые избиратели Зейского, Тындинского, Шимановского и Мазановского районов. В частности, это работники золотодобывающих артелей, метеостанций, представители коренных народностей.

Решение о том, будут ли выделены дополнительные деньги на то, чтобы добраться до этих избирателей на вертолетах, будет принято в 12 часов по московскому времени на заседании ЦИК России.

Помимо Амурской области, средства на авиаперелеты в труднодоступные районы ждут также в Красноярском крае и на Чукотке. В общей сложности, из федерального кошелька четырем регионам должны выделить около 18 дополнительных миллионов рублей из резерва, который всегда предусмотрен на выборах любого уровня, в первую очередь, на парламентских и президентских.

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#выборы #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад



    Амурской области должны выделить дополнительные деньги на проведение президентских выборов



    Зачем?

    Зачем вообще весь это цирк ... за такие бабки?

  • OT

    OT
    1 час назад

    В каких трудно доступных? Конечно страх потери электората путинского то тут естественно по сусекам ошкребать на сбор "колобков" дополнительная трата налоговых. Административный ресурс задействован в пользу Путина во откровенных формах. Это уже вне правил и наглядно демонстрирует на что способна пойти власть если довлеет страх потери власти.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    АКЦИОнер



    Амурской области должны выделить дополнительные деньги на проведение президентских выборов



    Зачем?

    Зачем вообще весь это цирк ... за такие бабки?



    +1

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Результат и ПУ известен.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    На трон и правит вечно царь всея руси, игра в демократию, показуха для Европы и Америки.

  • heoru

    heoru
    1 час назад

    На лечение детей бы выделии эти деньги, больше бы народу за Пу пошли голосовать

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    было выделено 132 миллиона 282 тысячи 800 рублей.

    «Когда распределили деньги по территориям на территориальные комиссии, выяснилось, что не хватает около трех миллионов.



    Смешно...

    Пока распределяли, три миллиона куда-то испарились?

  • heoru

    heoru
    1 час назад

    Дык они еще в столице осели

  • Терапевт

    Терапевт
    36 минут назад

    heoru

    На лечение детей бы выделии эти деньги, больше бы народу за Пу пошли голосовать



    Никак не пойму зачем лечить детей, ну вылечили и вырастет маньяк который в подъездах старушек мочить будет за дозу героина... Лечить надо уже сформированных личностей которые приносят пользу обществу!

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    3 минуты назад

    нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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