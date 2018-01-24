Амурской области должны выделить дополнительные деньги на проведение президентских выборов

Первоначально на проведение мартовских выборов президента Амурской области было выделено 132 миллиона 282 тысячи 800 рублей.

«Когда распределили деньги по территориям на территориальные комиссии, выяснилось, что не хватает около трех миллионов. Поэтому мы их запросили и обосновали, на что нам не хватает. У нас досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах, добираться туда надо на вертолетах – не хватило на эту статью расходов. Кроме того, некоторые кабинки для тайного голосования пришли в негодность, необходимо их заменить, еще технологическое оборудование – это основные статьи, на которые необходимы дополнительные деньги», – рассказали в амурском облизбиркоме.

Досрочное голосование начинается не ранее, чем за 20 дней до единого дня голосования. Поэтому сейчас идет сбор информации о том, сколько человек и на каких труднодоступных территориях Приамурья отдадут свой голос заранее. Но, как сообщили в облизбиркоме, традиционно досрочно голосуют некоторые избиратели Зейского, Тындинского, Шимановского и Мазановского районов. В частности, это работники золотодобывающих артелей, метеостанций, представители коренных народностей.

Решение о том, будут ли выделены дополнительные деньги на то, чтобы добраться до этих избирателей на вертолетах, будет принято в 12 часов по московскому времени на заседании ЦИК России.

Помимо Амурской области, средства на авиаперелеты в труднодоступные районы ждут также в Красноярском крае и на Чукотке. В общей сложности, из федерального кошелька четырем регионам должны выделить около 18 дополнительных миллионов рублей из резерва, который всегда предусмотрен на выборах любого уровня, в первую очередь, на парламентских и президентских.