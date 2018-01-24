К июлю все российские банкоматы будут работать с новыми купюрами 2 000 и 200 рублей
До начала июля 2018 года все банкоматы в России будут принимать и выдавать новые купюры номиналом 200 и 2 000 рублей. К этому сроку все банки переоборудуют терминалы под новые банкноты. Крупнейшие из кредитных организаций закончат этот процесс уже в январе-феврале, остальные – во втором квартале, пишут «Известия».
С середины лета россияне смогут полноценно пользоваться новой наличностью. О сложностях с использованием новых банкнот после их выпуска говорили защитники прав потребителей. Особенно это актуально для сельской местности.
Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей 12 октября 2017 года. Массовый выпуск начался в декабре. По закону новые деньги обязательны к приему при осуществлении любых платежей и переводов, а также при наличных расчетах. Но некоторые компании, особенно небольшие магазины, опасаются связываться с малознакомыми банкнотами.
«В СМИ периодически сообщается о случаях отказа потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца», – отмечается на сайте Роспотребнадзора. Такие действия со стороны магазинов незаконны. Отказ принять новые купюры будет классифицироваться как административное правонарушение, за которое грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.
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