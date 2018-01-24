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24января
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сегодня, 11:00 3

К июлю все российские банкоматы будут работать с новыми купюрами 2 000 и 200 рублей

К июлю все российские банкоматы будут работать с новыми купюрами 2 000 и 200 рублей
Фото: Mir24.tv

До начала июля 2018 года все банкоматы в России будут принимать и выдавать новые купюры номиналом 200 и 2 000 рублей. К этому сроку все банки переоборудуют терминалы под новые банкноты. Крупнейшие из кредитных организаций закончат этот процесс уже в январе-феврале, остальные – во втором квартале, пишут «Известия».

С середины лета россияне смогут полноценно пользоваться новой наличностью. О сложностях с использованием новых банкнот после их выпуска говорили защитники прав потребителей. Особенно это актуально для сельской местности.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей 12 октября 2017 года. Массовый выпуск начался в декабре. По закону новые деньги обязательны к приему при осуществлении любых платежей и переводов, а также при наличных расчетах. Но некоторые компании, особенно небольшие магазины, опасаются связываться с малознакомыми банкнотами.

«В СМИ периодически сообщается о случаях отказа потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца», – отмечается на сайте Роспотребнадзора. Такие действия со стороны магазинов незаконны. Отказ принять новые купюры будет классифицироваться как административное правонарушение, за которое грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

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#жизнь #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    все верно))) "утром деньги, вечером стулья") )))) как так можно??? в октябре деньги выпустить а только к июлю банкоматы обновить!???

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    1 час назад

    ПОЧЕМУ БАНКИ НЕ ШТРАФУЮТ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ? ЧТО ЗА ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ? ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАПУГАЛИ ШТРАФОМ 50 ТЫС РУБ ЗА ОТКАЗ ПРИНИМАТЬ ДЕНЬГИ, А БАНКИ НЕТ

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    2 минуты назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

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