Двое полицейских пострадали в аварии с машиной ДПС в Приамурье

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Служебный автомобиль ДПС ГИБДД столкнулся с грузовиком «шанси». Предварительно установлено, что причиной аварии могло стать несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

По факту ДТП сейчас проводится служебная проверка по установлению причин и обстоятельств аварии.

Тем временем, как рассказал очевидец происшествия, автомобиль ДПС ехал в прямом направлении со стороны Шимановска и врезался в стоящий у обочины грузовик.