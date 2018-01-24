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сегодня, 10:26 16

Двое полицейских пострадали в аварии с машиной ДПС в Приамурье

Двое полицейских пострадали в аварии с машиной ДПС в Приамурье
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Двое сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло в Приамурье вечером 23 января. По уточненной информации, авария случилась на 1 412-м километре федеральной трассы «Амур».

Служебный автомобиль ДПС ГИБДД столкнулся с грузовиком «шанси». Предварительно установлено, что причиной аварии могло стать несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

По факту ДТП сейчас проводится служебная проверка по установлению причин и обстоятельств аварии.

Тем временем, как рассказал очевидец происшествия, автомобиль ДПС ехал в прямом направлении со стороны Шимановска и врезался в стоящий у обочины грузовик.

Просмотров всего: 3437

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Тачка бюджетная из наших карманов и лечение дпс тоже за наш счет. Головой а не жопой думать надо. Хотя её как раз и нет.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    скорейшего выздоровления "героям". Я думаю и заслуженные "награды" от вышестоящего начальства, не заставят себя долго ждать.

  • Одисей

    Одисей
    3 часа назад

    Почему а обочине стоял грузовик без включенных опознавательных знаков, в темное время суток?

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Одисей

    Почему а обочине стоял грузовик без включенных опознавательных знаков, в темное время суток?



    Где про знаки и выключенный свет написано???

    Что за люди мля,находу сочиняют....

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    lana78

    Adolf

    ПИСЬМО

    Adolf- что ты несешь?



    вы, господа, просто не имели дел с сотрудниками дпс Углегорска. в противном случае, ваше мнение стало бы противоположным



    а Вы прям знаете, имели мы или нет дело Это раз. Два - желать смерти незнакомым людям, да и вообще... Завтра вы можете попасть в аварию и посмотрим, чего вы себе пожелаете. Это неважно, дпс или другие люди при исполнении. Это в первую очередь авария, происшествие, печальная новость и там в машине люди были. Короче, чушь не несите.



    Какая разница Углегорск или другой красивый город? Я искренне рад что Бог наказал их, полежат в больничке, клизму каждый день несколько раз, глядишь и поймут как за деньги налогоплательщиков гонять на патрульках и бабло с работяг сшибать)))

  • Roker

    Roker
    2 часа назад

    Ремни для лохов?

  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    о боже...то есть, по логике терапевта, так можно "радоваться" за любого представителя профессии.. Продавец - за то, что обсчитал, учитель - за то, что занизил оценку или не дай бог поборы на ремонты, врачей -уже боюсь представить и за что..и так достается этой профессии в последнее время. Ну ведь это неважно, у терапевта и ему подобных своя "атмосфера" в голове.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    Не надо желать плохого людям попавшим в аварию,но и осуждать тех кто о них плохо пишет я бы не стал.Районные ДПС действительно ведут себя беспредельно у себя в р-не этому попустительствует их местные на-ки вот и результат.Жалко водителя самосвала сейчас на него все спишут и световые погни не горели и не там стоял,а с этих горе водителей какдут с гуся вода, даже если они выпиши будут.Поэтому их не кто из водителей не любит кто хоть раз с ними имел дело на дороги.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    И здесь обиженные лишённики-дегенераты повылазили. Крапая пальчиками по клавиатурке, махая грозно кулачками в невидимую даль...

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Adolf

    я имел дело с этим экипажем.



    И что натворили, если не секрет?

    Только не рассказывайте: "ехал 60, пристегнутый, с ребенком в детском кресле, аптечка/огнетушитель/знак в порядке" и т. д.



    я еще раз повторю: я очень жалею, что они не погибли



    Как-то на заре туманной юности довелось оперировать подследственного из СИЗО, обвиняемого в убийстве. Вытащили. Правда, ослеп на оба глаза, но это уже совсем другая история.

    За спасение жизни особо опасному мне на том свете сковородку уже заготовили или нет? Как думаете?

    Но это так... к слову. Что-то мне подсказывает, что маловато трупов в своей жизни видели. Поэтому и позволяете себе швыряться подобными фразами.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Рюмкин-Задунайский

    И здесь обиженные лишённики-дегенераты повылазили. Крапая пальчиками по клавиатурке, махая грозно кулачками в невидимую даль...



    Ну так экипаж в больнице. Вполне можно навестить их и сказать в глаза то, о чем вещают на форуме.

    Как, Адольф? Слабо? Можете терапевта за компанию взять. Терапевты - они такие.

  • Терапевт

    Терапевт
    47 минут назад

    lana78

    о боже...то есть, по логике терапевта, так можно "радоваться" за любого представителя профессии.. Продавец - за то, что обсчитал, учитель - за то, что занизил оценку или не дай бог поборы на ремонты, врачей -уже боюсь представить и за что..и так достается этой профессии в последнее время. Ну ведь это неважно, у терапевта и ему подобных своя "атмосфера" в голове.



    Буду радоваться всегда когда Бог наказывает представителей профессии когда они сами нарушают закон!

  • Терапевт

    Терапевт
    44 минуты назад

    DrDimon

    Рюмкин-Задунайский

    И здесь обиженные лишённики-дегенераты повылазили. Крапая пальчиками по клавиатурке, махая грозно кулачками в невидимую даль...



    Ну так экипаж в больнице. Вполне можно навестить их и сказать в глаза то, о чем вещают на форуме.

    Как, Адольф? Слабо? Можете терапевта за компанию взять. Терапевты - они такие.



    Уточни в какой именно больнице? Или слабо?

  • Житель области

    Житель области
    16 минут назад

    Почитаешь коменты и думаешь " Дуракаов пол города"

  • Житель области

    Житель области
    16 минут назад

    Почитаешь коменты и думаешь " Дуракаов пол города"

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    5 минут назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

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