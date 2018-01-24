Двое полицейских пострадали в аварии с машиной ДПС в Приамурье
Двое сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло в Приамурье вечером 23 января. По уточненной информации, авария случилась на 1 412-м километре федеральной трассы «Амур».
Служебный автомобиль ДПС ГИБДД столкнулся с грузовиком «шанси». Предварительно установлено, что причиной аварии могло стать несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
По факту ДТП сейчас проводится служебная проверка по установлению причин и обстоятельств аварии.
Тем временем, как рассказал очевидец происшествия, автомобиль ДПС ехал в прямом направлении со стороны Шимановска и врезался в стоящий у обочины грузовик.
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