Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: накопительная пенсия

24 января в дневном эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» поговорят о том, что такое накопительная пенсия и какая она в России. Гость – начальник отдела организации учета процесса инвестирования ОПФР по Амурской области Елена Гончарова.

Дневной эфир проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. «Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 586

#СМИ

распечатать

Екатерина PL