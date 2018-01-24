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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: накопительная пенсия

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: накопительная пенсия

24 января в дневном эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» поговорят о том, что такое накопительная пенсия и какая она в России. Гость – начальник отдела организации учета процесса инвестирования ОПФР по Амурской области Елена Гончарова.

Дневной эфир проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    развод как всё в этом государстве

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    2 минуты назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

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