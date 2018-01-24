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сегодня, 09:48 3

В России уничтожено 33 тысячи тонн «санкционки» на 33 миллиона рублей: обзор прессы

В России уничтожено 33 тысячи тонн «санкционки» на 33 миллиона рублей: обзор прессы
Фото: МВД России по Камчатскому краю

В Оренбуржье из-за видеоролика уволили всё руководство минлесхоза; 50 российских олигархов могут стать бедняками; начальник УГИБДД по Кировской области попался на регистрации нелегальных «КамАЗов». О чем еще пишет пресса, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Для начала об идиотах. «Российская газета» рассказывает о том, что в Оренбургской области уволили всё руководство министерства лесного и охотничьего хозяйства. Причина – юмористический видеоролик под названием «Оренбургский МинЛОХ», на котором чиновники на рабочем месте пьют алкоголь, играют в карты на деньги, доставая купюры из мешка с надписью «бюджет», переодеваются в женщин, танцуют у шеста в неглиже, демонстрируя волосатые ноги и прочие «прелести».

Сам министр, снимая трубку телефона, заставляет организовать охоту и баньку, погоняя при этом подчиненных хлыстом. Имена «артистов» и должности указаны в титрах. Понятно, что ролик оказался в Сети. На том и перехожу к другому материалу.

Также в номере

Вы думаете, на этом шокирующие материалы «Российской газеты» заканчиваются? Нет! Еще здесь пишут о том, что начальник УГИБДД по Кировской области попался на регистрации нелегальных «КамАЗов». Еще о том, что в деле известного бандита Шакро Молодого в качестве подозреваемого, а потом и обвиняемого названа фамилия главного следователя Москвы.

А еще о том, как в Подмосковье два сотрудника полиции – капитан и лейтенант, – задержали «Жигули» без номеров. В машине находилось четверо пассажиров, у которых были пистолеты, маски с прорезями, перчатки, то есть ребята явно спешили на дело. За 55 тысяч рублей (больше у парней не нашлось) их отпустили…

В «РГ» еще много такого, что заставит вас почесывать затылок, но меня ждут другие издания.

Вам статья

Взяв в руки «Мою Мадонну», вы руку от затылка не отнимете: здесь пишут о том, как коренную амурчанку, родившуюся в Новокиевском Увале, проживающую в Норске, молодую маму, не признают гражданкой России. В связи с этим она не может найти работу, оформить детское пособие, получить медицинскую помощь, а главное – она не имеет права голосовать! А ведь на носу главные выборы страны! И каждый голос – на вес золота! Впрочем, о голосе на вес золота – это я от себя.

О несокрушимости бюрократических барьеров написала Анна Азанова.

Также в номере

Еще я рекомендую к прочтению публикацию Валентины Кобзарь «Дамы нашего городка». Это материал на историческую тему, коей Валентина верна – недавно из-под ее пера вышла книга о Чехове. Обязательно прочтите – и книгу, и газетную статью.

Еще – интересна публикация о Татьянах (к Татьянину дню). Еще, Инна Волкова рассказала о неугомонной благовещенке Виктории Пыжьяновой, которая побывала чуть ли не во всех странах мира, освоив при этом чуть ли не все спортивные принадлежности – от катамарана до альпенштока. А еще здесь интервью с замечательным человеком Ольгой Сашниной – директором палеонтологического музея. А еще… В общем, возьмите в руки «Мою Мадонну».

Напишут же такое

Далее «Комсомольская правда», ставящая ребром вопрос: «Зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть»? Ответ размещен на целых двух страницах, признаюсь, я не успел его детально изучить, но уловил, что с августа 2015 по конец минувшего года уничтожено 33 тысячи тонн этой самой «санкционки». На что потрачено 33 миллиона рублей.

Как пишет «Комсомолка», медицинская норма питания – около 900 килограммов на человека в год. Получается, всей сожженной санкционки – те самые 33 тысячи тонн – хватило бы, чтобы накормить 37 тысяч человек. Это если б они питались только ею, без другой еды. А если бы продукты раздали в соответствии с их минимальными нормами потребления, то конфиската хватило бы аж 150-ти тысячам россиян.

Есть «симпатичное» фото утилизации браконьерской красной икры.

На посошок

Завершаю обзор тоже «Комсомольской правдой». Как не поискать что-нибудь смешное и светлое, учитывая, что весь обзор получился довольно мрачноватым, как и вся наша сегодняшняя жизнь.

Так вот, еще в «Комсомолке» рассказывается о том, что 50 российских олигархов могут стать бедняками. Правда, смешно? Или как не изучить фотографии в жанре ню Водяновой и Боярской (это если о светлом).

Еще о том, что «эти выборы выиграет Путин». Но тут по-любому не до смеха.

В общем, какие газеты – такой и обзор.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Плевать

    Плевать
    36 минут назад

    Мельчают авторы "Комсомолки", почитать бы им эконом.теорию, КапиталЪ. Быть может и осознают, что "раздать" и "накормить 150 тыс. человек" неизбежно приведёт к тому, что рынок рухнет. А у нас, как бы рыночная экономика, налоги там, пошлины и т.д.

    Я житель Кубани имею фермерское хозяйство, и зная что введены санкции, увеличил садовые насаждения яблочек, взяв кредитик весомый, на 20 га. Погода не подвела, вырастил. И знаю, что я привезя их в Москву, продам 20 тонн перед Новым Годом, на эти деньги выплачу зарплату работникам, отобью расходы, заплачу налоги, кредитик по 25%...

    И вот, привёз в Москву, а тут оппачки, а на таможне арестовали у очередного барана 20 тонн польских яблочек, и не уничтожили их в яме, а раздали на том же рынке стоя рядом со мной ДАРОМ! Спасибо тебе, светлый ум "Комсомльский"...

    И хорошо, что уничтожают. Стоит заметить, что если какой-нибудь придурок потащит за бугор слиток золота в 4 кг, незадекларированный, то слиток изымут в пользу государства, никто его бульдозером опять закапывать не станет... А жратву, икру с сроком годности мне куда, государству деть? Завод по переработке её не примет, у них своя, у них и мощностей под неё нет, да и хрен знает в каком подвале её делали, а отвечать потом заводу за то, что корреспондентишко-юнец усрался опосля... Выкинутая на рынок "санкционка" навредит больше чем на 33 млн., узколобые.

  • 123.rewq

    123.rewq
    22 минуты назад



    А если бы продукты раздали в соответствии с их минимальными нормами потребления, то конфиската хватило бы аж 150-ти тысячам россиян.



    На Рублевке и в кремле столько населения не проживает, так что правильно, что излишки уничтожили.

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    2 минуты назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://xx.org.ua/kachokdoma

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