Амурчанина осудили за расчет в магазине сувенирными деньгами

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22 января в Ивановском районе суд вынес приговор 42-летнему жителю села Ивановка. Мужчина был признан виновным в покушении на мошенничество, а также в хищении чужого имущества путем обмана. Амурчанин расплатился в магазине сувенирными деньгами.

Судом установлено, что мужчина 21 сентября 2017 года нашел на земле две сувенирные купюры по 5 тысяч рублей. Будучи нетрезвым, амурчанин явился в магазин и рассчитался с продавцом одной сувенирной купюрой. Тем самым он тайно похитил товар и денежную сдачу, сообщает прокуратура Амурской области.

Злоумышленник показал продавцу вторую купюру, однако стоявший в очереди мужчина разоблачил мошенника. По приезде полицейских виновный сознался в содеянном и раскаялся.

Было установлено, что житель Ивановки имеет непогашенные судимости. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.