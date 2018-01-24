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Амурчанина осудили за расчет в магазине сувенирными деньгами

Амурчанина осудили за расчет в магазине сувенирными деньгами
Фото: buzday.ru

22 января в Ивановском районе суд вынес приговор 42-летнему жителю села Ивановка. Мужчина был признан виновным в покушении на мошенничество, а также в хищении чужого имущества путем обмана. Амурчанин расплатился в магазине сувенирными деньгами.

Судом установлено, что мужчина 21 сентября 2017 года нашел на земле две сувенирные купюры по 5 тысяч рублей. Будучи нетрезвым, амурчанин явился в магазин и рассчитался с продавцом одной сувенирной купюрой. Тем самым он тайно похитил товар и денежную сдачу, сообщает прокуратура Амурской области.

Злоумышленник показал продавцу вторую купюру, однако стоявший в очереди мужчина разоблачил мошенника. По приезде полицейских виновный сознался в содеянном и раскаялся.

Было установлено, что житель Ивановки имеет непогашенные судимости. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

Просмотров всего: 1134

#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • позитивный

    позитивный
    4 часа назад

    Сувенирные сувениры.. шедеврально :)

  • ВалерияЯ

    ВалерияЯ
    4 часа назад

    АИ, не выспались еще чтоль? А ну ка, проверяем текст на ошибки)

  • Denny23

    Denny23
    4 часа назад

    Как? Как можно повестись на такую купюру?)) На ней же написан всякий бред про банк приколов, да и на ощупь отличается от настоящей более чем полностью

  • ay

    ay
    4 часа назад

    ВалерияЯ

    АИ, не выспались ещё чтоль? А ну-ка, проверяем текст на ошибки.)



    Бревно и соринка. В глазу. Поговорка. Ну.

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    В итоге получается что человеку дали срок за то что он нашел фальшивые купюры!!! Бред и маразм судейский!!!

    Вывод: Ищите настоящие купюры!!!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    ТерапевтВ итоге получается что человеку дали срок за то что он нашел фальшивые купюры!!! Бред и маразм судейский!!!

    Вывод: Ищите настоящие купюры!!!


    Шта? Он рассчитался ими, забрал товар и сдачу. За это и дали срок. А нашёл он их или ещё что - это уже никого не волнует.

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Терапевт

    В итоге получается что человеку дали срок за то что он нашел фальшивые купюры!!! Бред и маразм судейский!!!

    Вывод: Ищите настоящие купюры!!!



    Шта? Он рассчитался ими, забрал товар и сдачу. За это и дали срок. А нашёл он их или ещё что - это уже никого не волнует.



    Он не вышел из магазина, во-вторых он не знал что это фальшивка... Желаю вам тоже как-нибудь случайно когда вы не будете знать что у вас в руках фальшивая купюра, заехать на зону...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Терапевт
    MbIcли вcлyx

    Терапевт

    В итоге получается что человеку дали срок за то что он нашел фальшивые купюры!!! Бред и маразм судейский!!!

    Вывод: Ищите настоящие купюры!!!



    Шта? Он рассчитался ими, забрал товар и сдачу. За это и дали срок. А нашёл он их или ещё что - это уже никого не волнует.



    Он не вышел из магазина, во-вторых он не знал что это фальшивка... Желаю вам тоже как-нибудь случайно когда вы не будете знать что у вас в руках фальшивая купюра, заехать на зону...


    Во-первых, на зону никто не заехал, хотя у него и судимость непогашенная имелась. Во-вторых, что такое умысел знаете?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Терапевт
    MbIcли вcлyx

    Терапевт

    В итоге получается что человеку дали срок за то что он нашел фальшивые купюры!!! Бред и маразм судейский!!!

    Вывод: Ищите настоящие купюры!!!



    Шта? Он рассчитался ими, забрал товар и сдачу. За это и дали срок. А нашёл он их или ещё что - это уже никого не волнует.



    Он не вышел из магазина, во-вторых он не знал что это фальшивка... Желаю вам тоже как-нибудь случайно когда вы не будете знать что у вас в руках фальшивая купюра, заехать на зону...


    А что касаемо того, что он из магазина не вышел - если чиновник взятку получил в своем рабочем кабинете, то эта взятка не считается, пока он с ней с кабинета не вышел? Так что-ли?

  • Терапевт

    Терапевт
    27 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Терапевт

    MbIcли вcлyx

    Терапевт

    В итоге получается что человеку дали срок за то что он нашел фальшивые купюры!!! Бред и маразм судейский!!!

    Вывод: Ищите настоящие купюры!!!


    Шта? Он рассчитался ими, забрал товар и сдачу. За это и дали срок. А нашёл он их или ещё что - это уже никого не волнует.


    Он не вышел из магазина, во-вторых он не знал что это фальшивка... Желаю вам тоже как-нибудь случайно когда вы не будете знать что у вас в руках фальшивая купюра, заехать на зону...


    Во-первых, на зону никто не заехал, хотя у него и судимость непогашенная имелась. Во-вторых, что такое умысел знаете?



    Знаем, у него не было умысла так как он не знал что это фальшивки, ага

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    2 минуты назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

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