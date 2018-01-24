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сегодня, 09:50 0

До 29 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 24 января

До 29 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 24 января
Фото: Fonstola

В Амурской области 24 января будет малооблачно, небольшая облачность ожидается лишь в северных районах. Осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду, на севере – 1-6 метров в секунду, местами с усилением до 10 метров в секунду.

Термометры покажут 23…28 градусов мороза, в северных районах – минус 24…29 градусов.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит 22…24 градуса ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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