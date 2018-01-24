ТОР «Белогорск» назвали одной из самых эффективных по итогам 2017 года

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Зампред правительства РФ Юрий Трутнев провел совещание, в ходе которого были подведены итоги работы по развитию Дальнего Востока в 2017 году. Также были определены ключевые задачи на 2018 год. Было озвучено, что три территории опережающего развития стали самыми эффективными: «Белогорск», «Южная Якутия» и «Кангалассы».

По словам первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Осипова, на сегодня заключено 211 соглашений о реализации инвестиционных проектов в рамках ТОР на общую сумму 2,2 триллиона рублей. Реализация этих соглашений предполагает создание 39,7 тысячи рабочих мест. Соотношение частных инвестиций к бюджетным с 12/1 в 2016 году выросло до 39/1 по итогам 2017 года. То есть на один рубль бюджетных вложений в инфраструктуру ТОР приходится 39 рублей частных инвестиций.

Ряд площадок оказался менее востребован у бизнеса. Меньше всего резидентов на площадках «Паратунка» (ТОР «Камчатка»), «Предмостовая» (ТОР «Приамурская») и «Резервная» (ТОР «Белогорск»), сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития провести ревизию территорий опережающего развития, проанализировать невостребованные площадки и самостоятельно внести предложения об их дальнейшей деятельности.