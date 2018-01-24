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сегодня, 09:33 6

ТОР «Белогорск» назвали одной из самых эффективных по итогам 2017 года

ТОР «Белогорск» назвали одной из самых эффективных по итогам 2017 года
Фото: dp.media

Зампред правительства РФ Юрий Трутнев провел совещание, в ходе которого были подведены итоги работы по развитию Дальнего Востока в 2017 году. Также были определены ключевые задачи на 2018 год. Было озвучено, что три территории опережающего развития стали самыми эффективными: «Белогорск», «Южная Якутия» и «Кангалассы».

По словам первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Осипова, на сегодня заключено 211 соглашений о реализации инвестиционных проектов в рамках ТОР на общую сумму 2,2 триллиона рублей. Реализация этих соглашений предполагает создание 39,7 тысячи рабочих мест. Соотношение частных инвестиций к бюджетным с 12/1 в 2016 году выросло до 39/1 по итогам 2017 года. То есть на один рубль бюджетных вложений в инфраструктуру ТОР приходится 39 рублей частных инвестиций.

Ряд площадок оказался менее востребован у бизнеса. Меньше всего резидентов на площадках «Паратунка» (ТОР «Камчатка»), «Предмостовая» (ТОР «Приамурская») и «Резервная» (ТОР «Белогорск»), сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития провести ревизию территорий опережающего развития, проанализировать невостребованные площадки и самостоятельно внести предложения об их дальнейшей деятельности.

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#Белогорск #экономика

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    4 часа назад



    Гoсподи

    Господи! Как уже заколебал этот глава Белогорска.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Гoсподи

    Господи! Как уже заколебал этот глава Белогорска.


    Есть немного))



    А что?! Похвастался! Похвалили и похвастался!))



  • Клава

    Клава
    1 час назад

    ЛайКа

    Гoсподи

    Господи! Как уже заколебал этот глава Белогорска.


    Есть немного))

    А что?! Похвастался! Похвалили и похвастался!))



    кто похвастался? 0_0

  • Riddick

    Riddick
    17 минут назад

    Клава

    кто похвастался?



    Юрий Петрович?



  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    8 минут назад

    купила как то типа тортик , так хвалили мне его два продавца

    стоящие за прилавком, заваленным выпечкой

    спросила - производство чье?

    ТОР - был ответ

    ну хуже гадости несъедобной я еще не пробовала, вот это Опережающее Развитие!

    не знаю как в другом чем то

    но в выпечке деградация полнейшая

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    3 минуты назад

    Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://wq.lt/7GH4s

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