МОК дал странное пояснение, почему от Олимпиады отстранены «чистые» российские спортсмены

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Обновлено: 10:32



Биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгова, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Столбова и Букин и другие атлеты не включены в список приглашенных на Олимпиаду–2018. В Международном олимпийском комитете пояснили, что невключение спортсмена в число приглашенных не значит, что его уличили в использовании допинга.

МОК хочет убедиться в том, что на Игры в Пхёнчхане попадут только «чистые» российские спортсмены, заявила руководитель Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон, возглавляющаяа группу по рассмотрению приглашений.

«Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», – сказала она, подчеркнув при этом, что в отношении ряда спортсменов могут быть таже запущены антидопинговые процедуры.







Во вторник стало известно, что МОК не пригласил на Олимпийские игры в Пхёнчане нескольких ведущих российских спортсменов, не замешанных в допинговом скандале. В списке оказались биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, шорт-трекист Виктор Ан лыжник Сергей Устюгов, пять российских хоккеистов и другие.

Кроме того, сообщает ТВЦ, МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде спортсменов основного состава сборной команды России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина, «изящно» выбив из соревнований сразу два ведущих российских дуэта

В спортивных федерациях решение МОК назвали безосновательным и абсурдным. Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с «удручающими новостями» о недопуске россиян.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что недопуск Шипулина и Устюгова – это, по сути, попытка вынудить остальных спортсменов отказаться от поездки в Южную Корею.

Вместе с тем, по информации «Российской газеты», российская сторона вновь подаст в МОК список потенциальных участников Игр, в который войдут и сильнейшие российские атлеты. Об этом заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Окончательный список россиян, допущенных к Олимпиаде-2018, МОК должна сформировать до 28 января.

Кстати, болельщики не смогут проносить на трибуны Игр, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, российские флаги. Запрет принят Международным олимпийским комитетом. В правилах есть пункт, не допускающий наличие на аренах олимпийских соревнований флагов стран, которые не принимают участие в Играх.

Как сообщало Амур.инфо, олимпийскую сборную России отстранили от участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Причина – систематическое нарушение антидопинговых правил. Сборной РФ дали разрешение участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом.