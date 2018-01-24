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МОК дал странное пояснение, почему от Олимпиады отстранены «чистые» российские спортсмены

МОК дал странное пояснение, почему от Олимпиады отстранены «чистые» российские спортсмены
Фото: rueconomics.ru

Обновлено: 10:32

Биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгова, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Столбова и Букин и другие атлеты не включены в список приглашенных на Олимпиаду–2018. В Международном олимпийском комитете пояснили, что невключение спортсмена в число приглашенных не значит, что его уличили в использовании допинга.

МОК хочет убедиться в том, что на Игры в Пхёнчхане попадут только «чистые» российские спортсмены, заявила руководитель Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон, возглавляющаяа группу по рассмотрению приглашений.

«Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», – сказала она, подчеркнув при этом, что в отношении ряда спортсменов могут быть таже запущены антидопинговые процедуры.


Во вторник стало известно, что МОК не пригласил на Олимпийские игры в Пхёнчане нескольких ведущих российских спортсменов, не замешанных в допинговом скандале. В списке оказались биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, шорт-трекист Виктор Ан лыжник Сергей Устюгов, пять российских хоккеистов и другие.

Кроме того, сообщает ТВЦ, МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде спортсменов основного состава сборной команды России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина, «изящно» выбив из соревнований сразу два ведущих российских дуэта

В спортивных федерациях решение МОК назвали безосновательным и абсурдным. Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с «удручающими новостями» о недопуске россиян.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что недопуск Шипулина и Устюгова – это, по сути, попытка вынудить остальных спортсменов отказаться от поездки в Южную Корею.

Вместе с тем, по информации «Российской газеты», российская сторона вновь подаст в МОК список потенциальных участников Игр, в который войдут и сильнейшие российские атлеты. Об этом заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Окончательный список россиян, допущенных к Олимпиаде-2018, МОК должна сформировать до 28 января.

Кстати, болельщики не смогут проносить на трибуны Игр, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, российские флаги. Запрет принят Международным олимпийским комитетом. В правилах есть пункт, не допускающий наличие на аренах олимпийских соревнований флагов стран, которые не принимают участие в Играх.

Как сообщало Амур.инфо, олимпийскую сборную России отстранили от участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Причина – систематическое нарушение антидопинговых правил. Сборной РФ дали разрешение участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Просмотров всего: 1838

#Олимпиада #происшествия #спорт

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Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    Тем временем, Кремль сожалеет. Интересно, а как ещё можно опустить российских спортсменов или это предел?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 часов назад

    В спортивных федерациях решение МОК назвали безосновательным и абсурдным. - так почему наши спортсмены едут на ОИ с белым флагом? позорище, об них ноги вытирают, а они кланяются и едут. и руководство страны во главе с ПУ - тоже хороши, пусть сами решают. а где патриотизм, где сплоченность, любовь к родине? т.е. хочешь можешь за россию, хочешь за корею или вообще под флагом лгбт сообщества. предлагаю не смотреть ОИ? ПОЗОР рОССИИ

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    А вот теперь нам надо просто забить на эту олимпиаду!

    Под самыми различными предлогами начиная от полного бойкота и до мелких уловок, типа, по состоянию здоровья!

    И Мутко не забыть...

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    сейчас важнее выборы!!!

  • Лютцов

    Лютцов
    5 часов назад

    MbIcли вcлyx

    Тем временем, Кремль сожалеет. Интересно, а как ещё можно опустить российских спортсменов или это предел?



    Российских можно опускать сколько угодно. Страна за них всё равно не вступится.

    Никогда.

  • Мира

    Мира
    5 часов назад

    НИКОГДА. "России" вообще плевать на все

  • Мира

    Мира
    5 часов назад

    всех нас

  • домовенок

    домовенок
    4 часа назад

    Здравый смысл начинает просыпаться, но туго доходит....

    https://tsargrad.tv/articles/mok-dobivaet-olimpijskuju-komandu-rossii_106786?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push

  • stepan28rus

    stepan28rus
    4 часа назад

    Если между войной и позором вы выбираете позор, то получите и позор и войну. Россию с этой олимпиадой нагнули и теперь будут дальше нагибать ставя на колени - это европейский менталитет: добивать врага. Что дальше? Естественно олимпийская команда представителей с нашим гражданством не займёт достойное место на пьедестале. Будет сделан вывод: русские без допинга не могут завоёвывать медали. Далее все медали соберёт "исключительная нация". А если русский спортсмен завоюет медаль то у него её можно отнять юридическая практика уже имеется. Сколько же можно унижаться? У наших спортивных чиновников и спортсменов нет достоинства и гордости, что позорят всю страну?

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    бойкот олимпиаде

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    А вообще, конечно, эта клоунада не имеет никакого отношения к Олимпийским играм. Такими действиями МОК позорит всё олимпийские движение. Отстронять спортсменов, которые никакого отношения не имеют к допингу - это позор для МОК. Лично для меня, то что будет в Южной Корее - это не Олимпийские игры, это просто Международные спортвиные игры.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    4 часа назад

    И как можно участвовать в такой олимпиаде?

  • надежда2015

    надежда2015
    4 часа назад

    Все читали решение МОК. Пусть те, кого допустят, хотя бы радуются, что им заменили аббревиатуру СОР, первоначально установленную, на ОСР. И чего ждали "чистые", когда в решении МОК: "...список приглашенных спортсменов будет составлен комиссией во главе с председателем Независимой организации допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, на абсолютное усмотрение данной комиссии." (выделено мной). Непонятно, зачем упрямо вместе с "чистыми" подают списки спортсменов, ранее уличенных в употреблении допинга?

    Из пресс-релиза Исполкома МОК от 5 декабря 2017 г.для всех СМИ

    Список приглашенных спортсменов будет составлен комиссией во главе с председателем Независимой организации допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, на абсолютное усмотрение данной комиссии (здесь и далее выделено мной). В комиссию войдут члены Рабочей группы по предыгровому тестированию: один от ВАДА, один от антидопингового подразделения DFSU (Doping Free Sport Unit), один от МОК, доктор Ричард Баджетт.



    В своих решениях данная комиссия будет руководствоваться следующими принципами:

    I.

    Рассматриваться могут только кандидатуры спортсменов, прошедших квалификацию в соответствии с квалификационными стандартами соответствующего вида спорта

    II.

    Она может рассматривать кандидатуры только тех спортсменов, которые были признаны «чистыми» (не использ ующими допинги) в соответствии с критериями комиссии:

    - спортсмены, в прошлом не подвергавшиеся дисквалификации и не лишавшиеся права допуска к соревнованиям за любые нарушения Антидопинговых правил;

    - спортсмены, прошедшие все предыгровые целевые тестирования, рекомендованные Рабочей группой по предыгровому тестированию;

    - спортсмены, выполнившие все прочие требования касательно тестирований, указанные комиссией в целях обеспечения равных условий на соревнованиях.

    - окончательное решение об отборе спортсменов из списка приглашенных остается на абсолютное усмотрение МОК

    III.

    Приглашенные спортсмены будут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018 в статусе «Спортсмен-олимпиец из России (СОР)». Они будут соревноватьсяв форме с соответствующей маркировкой и под Олимпийским флагом. На всех церемониях будет звучать Олимпийский гимн.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Ну а где наша государственная машина по защите чести и достоинства своих граждан. Нас унижают, а мы лишь выражаем «глубокие сожаления» и « глубокие возмущения»?! Где адвокаты? Где суды ? Недавно промелькнула новость что наши силовые ведомства всё таки провели проверки и не нашли подтверждения организованой системе накачки допингом наших спортсменов. Прекрасно, подшивайте все полученные материалы и в суд, разоблачайте саму ВАДу, разоблачайте МОК! Где действия? Почему кроме словесной перепалки, наши чиновники никого реально не защитили? Или все таки нечем крыть?

  • Житель Города

    Житель Города
    3 часа назад

    Выборы на носу, какие олимпийские игры, какая защита спортсменов?! Вы о чем? Царя надо переизбрать и дальше на него "молиться".

  • den393

    den393
    3 часа назад

    МОК и Россия не совместимы! Ну а теперь ждите 1 июня 2018 года, когда останется 2 недели до начала чемпионата мира по футболу 2018... И там будет также... Готовьтесь люди и болельщики, там тоже увидим вместо сборной - второй состав "Луч-Энергии" (Владик)

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    alex 3

    Ну а где наша государственная машина по защите чести и достоинства своих граждан. Нас унижают, а мы лишь выражаем «глубокие сожаления» и « глубокие возмущения»?! Где адвокаты? Где суды ? Недавно промелькнула новость что наши силовые ведомства всё таки провели проверки и не нашли подтверждения организованой системе накачки допингом наших спортсменов. Прекрасно, подшивайте все полученные материалы и в суд, разоблачайте саму ВАДу, разоблачайте МОК! Где действия? Почему кроме словесной перепалки, наши чиновники никого реально не защитили? Или все таки нечем крыть?



    Видимо опасаются, что на ЧМ 2018 никто не поедет и освоение уйдет в минуса, не будет выхлопа с долларового доения приезжающих заграничных болельщиков и туристов с семьями.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    vertex
    alex 3

    Ну а где наша государственная машина по защите чести и достоинства своих граждан. Нас унижают, а мы лишь выражаем «глубокие сожаления» и « глубокие возмущения»?! Где адвокаты? Где суды ? Недавно промелькнула новость что наши силовые ведомства всё таки провели проверки и не нашли подтверждения организованой системе накачки допингом наших спортсменов. Прекрасно, подшивайте все полученные материалы и в суд, разоблачайте саму ВАДу, разоблачайте МОК! Где действия? Почему кроме словесной перепалки, наши чиновники никого реально не защитили? Или все таки нечем крыть?



    Видимо опасаются, что на ЧМ 2018 никто не поедет и освоение уйдет в минуса, не будет выхлопа с долларового доения туристов.


    а его и так не будет! Вернее, все что получат -жалкие крохи по сравнению с тем что вложили, так же как с СОЧИ2014. Такие мероприятия всегда убыточны, и призваны только "поднимать престиж страны" . Но не забывайте, что у нас Россия, и даже то что призвано было "поднимать престиж страны" в исполнении нашей власти, этот престиж наоборот опустило ниже плинтуса.

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Весь мир понял, что никто не встанет на защиту русских спортсменов еще когда Сихарулидзе и Бережная встали на один пьедестал с канадцами. Даже китайцы, занявшие 3 место, бойкотировали повторное награждение. А сегодня МОК запретил российские флаги даже болельщикам на трибунах! Сколько же мы еще будем утираться от этих плевков? Никто не должен ехать от России на эту клоунаду. Всех спортсменов, кто туда поедет под белым флагом, лично я буду считать предателями. Причем предателями не только своей страны, но и тех спортсменов, которых не допустили к ОИ по надуманным предлогам!

  • Немо

    Немо
    2 часа назад

    Kats

    Весь мир понял, что никто не встанет на защиту русских спортсменов еще когда Сихарулидзе и Бережная встали на один пьедестал с канадцами. Даже китайцы, занявшие 3 место, бойкотировали повторное награждение. А сегодня МОК запретил российские флаги даже болельщикам на трибунах! Сколько же мы еще будем утираться от этих плевков? Никто не должен ехать от России на эту клоунаду. Всех спортсменов, кто туда поедет под белым флагом, лично я буду считать предателями. Причем предателями не только своей страны, но и тех спортсменов, которых не допустили к ОИ по надуманным предлогам!



    +100500

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Kats

    Весь мир понял, что никто не встанет на защиту русских спортсменов еще когда Сихарулидзе и Бережная встали на один пьедестал с канадцами. Даже китайцы, занявшие 3 место, бойкотировали повторное награждение. А сегодня МОК запретил российские флаги даже болельщикам на трибунах! Сколько же мы еще будем утираться от этих плевков? Никто не должен ехать от России на эту клоунаду. Всех спортсменов, кто туда поедет под белым флагом, лично я буду считать предателями. Причем предателями не только своей страны, но и тех спортсменов, которых не допустили к ОИ по надуманным предлогам!



    ++++++++++++++++++++++++++++++

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Значит чиновники, депутаты ГД и выше не виноваты в предвыборном мямлежуйстве на международной арене)))

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Во всхе телевизорах и на форумах страны!!

    Новая серия фильма "Унижение России"

    очередная серия выходит завтра!!

    С перерывом на рекламу фильм продлиться до 25 февраля.

    З.Ы. Возможны внеплановые дополнительные серии в марте

  • 159

    159
    1 час назад

    Kats

    Весь мир понял, что никто не встанет на защиту русских спортсменов еще когда Сихарулидзе и Бережная встали на один пьедестал с канадцами. Даже китайцы, занявшие 3 место, бойкотировали повторное награждение. А сегодня МОК запретил российские флаги даже болельщикам на трибунах! Сколько же мы еще будем утираться от этих плевков? Никто не должен ехать от России на эту клоунаду. Всех спортсменов, кто туда поедет под белым флагом, лично я буду считать предателями. Причем предателями не только своей страны, но и тех спортсменов, которых не допустили к ОИ по надуманным предлогам!



    +++

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Другого не дано!

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Рамзай

    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Другого не дано!



    Спасибо, поржал

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    KatsВесь мир понял, что никто не встанет на защиту русских спортсменов еще когда Сихарулидзе и Бережная встали на один пьедестал с канадцами. Даже китайцы, занявшие 3 место, бойкотировали повторное награждение. А сегодня МОК запретил российские флаги даже болельщикам на трибунах! Сколько же мы еще будем утираться от этих плевков? Никто не должен ехать от России на эту клоунаду. Всех спортсменов, кто туда поедет под белым флагом, лично я буду считать предателями. Причем предателями не только своей страны, но и тех спортсменов, которых не допустили к ОИ по надуманным предлогам!


    Опять кого то хотят назначить "предателем", но только не того кто организовал это унижение нашего спорта. Спортсмены то какого хрена у тебя стали "предателями"? Ищи "предателей" в высшем руководстве отечественного спорта, организовавших этот кошмар.

  • albera

    albera
    1 час назад

    все спланировано давным давно, всерьез и надолго, финал аккурат к выборам. вы серьезно думаете сейчас, что режиссеры и постановщики этого действия заботятся о нас, народе РФ, переживают о нашем благосостоянии, что это не сценарии всех этих цветных революций, где основное в начале - это раскачать население, вызвать волну недовольства, а потом ввергнуть в хаос. Неужели опыт других стран, в которые пришли эти "борцы за демократию" вас ничему не научил? Нас выпотрошат так же, как Ливию, Сирию, Украину, Югославию и пр. Никогда "наши западные партнеры" не допустят, что вы население РФ имело уровень жизни выше, чем у них. А в случае с Олимпиадами - процесс это давний, многоходовый, а кто из мерзких чинуш тут был длительно замешен, тех надо наказать и сурово. К сожалению, ситуация сейчас внутри и вокруг России аховая - хуже быть может быстро, безвозвратно и смертельно, а лучше нет. Хоть кого поставь Президентом. У нас не президентская республика, так что не надо все на президента валить, как у нас принято, забывая о других участниках этого перфоманса. Это мое личное мнение, может, я и не права, но раскачивать СЕЙЧАС лодку еще и изнутри не имеет никакого смысла, кроме суициидального конечно.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    alberaвсе спланировано давным давно, всерьез и надолго, финал аккурат к выборам. вы серьезно думаете сейчас, что режиссеры и постановщики этого действия заботятся о нас, народе РФ, переживают о нашем благосостоянии, что это не сценарии всех этих цветных революций, где основное в начале - это раскачать население, вызвать волну недовольства, а потом ввергнуть в хаос. Неужели опыт других стран, в которые пришли эти "борцы за демократию" вас ничему не научил? Нас выпотрошат так же, как Ливию, Сирию, Украину, Югославию и пр. Никогда "наши западные партнеры" не допустят, что вы население РФ имело уровень жизни выше, чем у них. А в случае с Олимпиадами - процесс это давний, многоходовый, а кто из мерзких чинуш тут был длительно замешен, тех надо наказать и сурово. К сожалению, ситуация сейчас внутри и вокруг России аховая - хуже быть может быстро, безвозвратно и смертельно, а лучше нет. Хоть кого поставь Президентом. У нас не президентская республика, так что не надо все на президента валить, как у нас принято, забывая о других участниках этого перфоманса. Это мое личное мнение, может, я и не права, но раскачивать СЕЙЧАС лодку еще и изнутри не имеет никакого смысла, кроме суициидального конечно.


    Что мешает сейчас покаяться, наказать мутко и компанию ? Страх чего? Страх того что ниточка потянется до самого верха и обличит всю систему беззакония

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    albera

    Хоть кого поставь Президентом. У нас не президентская республика, так что не надо все на президента валить... Это мое личное мнение



    засунь свое мнение... под диван, а можно еще глыбче.

  • albera

    albera
    59 минут назад

    ваша цель оскорбить меня?

  • надежда2015

    надежда2015
    54 минуты назад

    Kats

    Весь мир понял, что никто не встанет на защиту русских спортсменов еще когда Сихарулидзе и Бережная встали на один пьедестал с канадцами. Даже китайцы, занявшие 3 место, бойкотировали повторное награждение. А сегодня МОК запретил российские флаги даже болельщикам на трибунах! Сколько же мы еще будем утираться от этих плевков? Никто не должен ехать от России на эту клоунаду. Всех спортсменов, кто туда поедет под белым флагом, лично я буду считать предателями. Причем предателями не только своей страны, но и тех спортсменов, которых не допустили к ОИ по надуманным предлогам!



    ++++++++++++++++++++++++++ Спортсмен всегда являлся примером для детей, а потому должен обладать высокими морально-нравственными качествами. У этих они напрочь отсутствуют. Кто первым должен был поддержать т. н."чистых" спортсменов, отстраненных от ОИ-2018? Всегда думала, что это сделают спортсмены, проявят солидарность. Ага, не тут то было. На места отстраненных как тараканы тут же полезли их товарищи по сборным.

  • 123.rewq

    123.rewq
    48 минут назад

    albera

    ваша цель оскорбить меня?



    Ну что вы, просто мнение у вас такое, что его лучше куда-нибудь засунуть подальше, что бы не срамиться

  • домовенок

    домовенок
    46 минут назад

    alex 3

    Kats

    Весь мир понял, что никто не встанет на защиту русских спортсменов еще когда Сихарулидзе и Бережная встали на один пьедестал с канадцами. Даже китайцы, занявшие 3 место, бойкотировали повторное награждение. А сегодня МОК запретил российские флаги даже болельщикам на трибунах! Сколько же мы еще будем утираться от этих плевков? Никто не должен ехать от России на эту клоунаду. Всех спортсменов, кто туда поедет под белым флагом, лично я буду считать предателями. Причем предателями не только своей страны, но и тех спортсменов, которых не допустили к ОИ по надуманным предлогам!



    Опять кого то хотят назначить "предателем", но только не того кто организовал это унижение нашего спорта. Спортсмены то какого хрена у тебя стали "предателями"? Ищи "предателей" в высшем руководстве отечественного спорта, организовавших этот кошмар.



    А также, персон, их крышующих.....

  • albera

    albera
    45 минут назад

    123.rewq

    albera

    ваша цель оскорбить меня?



    Ну что вы, просто мнение у вас такое, что его лучше куда-нибудь засунуть подальше, что бы не срамиться



    вот он, кровавый режЫм) и против него стоят как раз те личности, кто не терпит иной точки зрения, кроме своей, да еще и не могут обойтись без оскорблений. Фи

  • 123.rewq

    123.rewq
    36 минут назад

    albera

    123.rewq

    albera

    ваша цель оскорбить меня?



    Ну что вы, просто мнение у вас такое, что его лучше куда-нибудь засунуть подальше, что бы не срамиться



    вот он, кровавый режЫм) и против него стоят как раз те личности, кто не терпит иной точки зрения, кроме своей, да еще и не могут обойтись без оскорблений. Фи



    Вы часом не женщина? Логика у вас женская - не слыхали анекдот про даму в троллейбусе, ну там хорошо сказано про женскую логику, точь в точь как у вас, оскорбленный вы наш.

  • Kats

    Kats
    26 минут назад

    Можно закрывать ветку. О спорте уже ничего не пишут, только о политике с переходом на личности, оскорбления и тыкание.

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    2 минуты назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://xx.org.ua/kachokdoma

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