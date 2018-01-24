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сегодня, 08:04 3

В Приамурье только троим самозанятым гражданам продлят налоговые каникулы

В Приамурье только троим самозанятым гражданам продлят налоговые каникулы
Фото: expert.ru

Минфин предложил распространить до конца 2019 года льготный период для самозанятых россиян, сообщает «Коммерсант». По мнению экспертов, налоговая амнистия не сработала. В Приамурье из тени вышли всего трое самозанятых граждан.

Самозанятые россияне — к ним относятся репетиторы, домработницы, няни и сиделки — могут оформить льготу, уведомив о своей деятельности налоговую службу. Налоговая амнистия не сработала, констатируют эксперты. На 1 января в качестве самозанятых зарегистрировались, выйдя из тени, всего 936 человек в России.

По данным амурского управления ФНС, в Амурской области таких всего трое человек. О самозанятости заявили две няни и один репетитор.

«Со стороны государства экономически целесообразно не налогооблагать данную категорию граждан. Как правило, их доходы относительно невелики, а на государство легла бы дополнительная социальная нагрузка. Имеет смысл сейчас Минфину, если уж он хочет обелять этот сектор, предлагать горизонт планирования 10 лет, чтобы работающие в этой сфере понимали, что в течение ближайших 10 лет к ним не будут предъявлены претензии. Тогда Минфин добьется и обеления этого сектора, и не ухудшит экономическую конъюнктуру в ряде регионов», – считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Большая часть самозанятых трудятся в черном и сером секторах экономики. Таких сейчас по неофициальным данным около 15 миллионов рублей. Это граждане, которые оказывают услуги физлицам самостоятельно и при этом не регистрируются как индивидуальные предприниматели.

«По многим исследованиям и расчетам, доля самозанятых — от 20 до 25 %. Это достаточно большая цифра — чуть меньше 20 миллионов, конечно же, нужно этих людей выводить в легальное поле. Тем не менее скорее нужно признать, что решение Минфина отложить этот вопрос на год вполне логично, потому что на данный момент страна еще до конца не вышла из кризиса, только-только пытается выходить из него. Соответственно, в этих условиях ужесточать налоговое давление на граждан непродуктивно», – полагает аналитик группы компаний «ИнстаФорекс» Александр Давыдов.

Эксперты уверены, что со временем власти начнут более активно бороться за легализацию самозанятых. Скорее всего, это произойдет не раньше, чем через два года.

«Сейчас у государства есть дополнительные доходы от нефти, потому что цена на нефть превышает прогнозы на бюджетные показатели. Однако мне кажется, что после завершения выборного периода, после 2020 года, налогообложение самозанятых больше встанет на повестку дня», – говорит начальник аналитического департамента управляющей компании «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

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#налоги #работа

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Комментарии
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  • IDman

    IDman
    1 час назад

    Ага, только трое, я пытался оформиться как самозанятый, так они руками развёли, не знают что это такое, вот я и бросил эту затею.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    IDman, в России самозанятые это Ротынберхи, Тимченки, Михельсоны и остальные Шниперсоны. А некоторые, по незнанию и неопытности, тоже пытаются в "калашный ряд, с неподобайющим фейсом" . Так не бывает

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    3 минуты назад

    Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://wq.lt/7GH4s

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