В Приамурье только троим самозанятым гражданам продлят налоговые каникулы

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Самозанятые россияне — к ним относятся репетиторы, домработницы, няни и сиделки — могут оформить льготу, уведомив о своей деятельности налоговую службу. Налоговая амнистия не сработала, констатируют эксперты. На 1 января в качестве самозанятых зарегистрировались, выйдя из тени, всего 936 человек в России.

По данным амурского управления ФНС, в Амурской области таких всего трое человек. О самозанятости заявили две няни и один репетитор.

«Со стороны государства экономически целесообразно не налогооблагать данную категорию граждан. Как правило, их доходы относительно невелики, а на государство легла бы дополнительная социальная нагрузка. Имеет смысл сейчас Минфину, если уж он хочет обелять этот сектор, предлагать горизонт планирования 10 лет, чтобы работающие в этой сфере понимали, что в течение ближайших 10 лет к ним не будут предъявлены претензии. Тогда Минфин добьется и обеления этого сектора, и не ухудшит экономическую конъюнктуру в ряде регионов», – считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Большая часть самозанятых трудятся в черном и сером секторах экономики. Таких сейчас по неофициальным данным около 15 миллионов рублей. Это граждане, которые оказывают услуги физлицам самостоятельно и при этом не регистрируются как индивидуальные предприниматели.

«По многим исследованиям и расчетам, доля самозанятых — от 20 до 25 %. Это достаточно большая цифра — чуть меньше 20 миллионов, конечно же, нужно этих людей выводить в легальное поле. Тем не менее скорее нужно признать, что решение Минфина отложить этот вопрос на год вполне логично, потому что на данный момент страна еще до конца не вышла из кризиса, только-только пытается выходить из него. Соответственно, в этих условиях ужесточать налоговое давление на граждан непродуктивно», – полагает аналитик группы компаний «ИнстаФорекс» Александр Давыдов.

Эксперты уверены, что со временем власти начнут более активно бороться за легализацию самозанятых. Скорее всего, это произойдет не раньше, чем через два года.

«Сейчас у государства есть дополнительные доходы от нефти, потому что цена на нефть превышает прогнозы на бюджетные показатели. Однако мне кажется, что после завершения выборного периода, после 2020 года, налогообложение самозанятых больше встанет на повестку дня», – говорит начальник аналитического департамента управляющей компании «БК-Сбережения» Сергей Суверов.