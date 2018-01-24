В Благовещенске открывается выставка мастеров Российской академии художеств (фото)

Выставка организована московским Фондом развития современного искусства. Леонид Баранов – выдающийся скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, член Российской академии художеств. Его работы – в основном это скульптурные портреты выдающихся личностей – находятся в собраниях ведущих музеев России, а также в зарубежных частных коллекциях. Он объединил более 130 произведений своих друзей – художников и скульпторов – и предложил экспонировать их в российских городах.

В преддверии открытия экспозиции в Благовещенске с журналистами встретился представитель Фонда и куратор выставки Петр Баранов.

За четыре года выставка побывала во множестве городов. Все экспонаты путешествуют по стране в огромной фуре, технически это очень сложный проект, и удивителен он именно наличием большого количества скульптурных работ.

«Мы собрали не только скульптуру Баранова, хотя ее большинство, но и всех ведущих российских скульпторов сегодняшних. Тут больше 10 скульпторов, которые работают ежедневно, которые известны и могут делать персональные выставки, знаковые личности для нашей культуры», – отметил Петр Баранов.