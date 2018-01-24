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сегодня, 08:30 3

В Благовещенске открывается выставка мастеров Российской академии художеств (фото)

В Благовещенске открывается выставка мастеров Российской академии художеств (фото)

25 января в Амурском краеведческом музее Благовещенска состоится открытие выставки «Своевременное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои». Жители города познакомятся с работами самых известных мастеров Российской академии художеств.

Выставка организована московским Фондом развития современного искусства. Леонид Баранов – выдающийся скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, член Российской академии художеств. Его работы – в основном это скульптурные портреты выдающихся личностей – находятся в собраниях ведущих музеев России, а также в зарубежных частных коллекциях. Он объединил более 130 произведений своих друзей – художников и скульпторов – и предложил экспонировать их в российских городах.

В преддверии открытия экспозиции в Благовещенске с журналистами встретился представитель Фонда и куратор выставки Петр Баранов.

За четыре года выставка побывала во множестве городов. Все экспонаты путешествуют по стране в огромной фуре, технически это очень сложный проект, и удивителен он именно наличием большого количества скульптурных работ.

«Мы собрали не только скульптуру Баранова, хотя ее большинство, но и всех ведущих российских скульпторов сегодняшних. Тут больше 10 скульпторов, которые работают ежедневно, которые известны и могут делать персональные выставки, знаковые личности для нашей культуры», – отметил Петр Баранов.

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#культура

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Комментарии
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    3 часа назад

    Да! Чувствуется масштаб и уровень. Впечатляет!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    Тут больше 10 скульпторов, которые работают ежедневно, которые известны и могут делать персональные выставки, знаковые личности для нашей культуры», – отметил Петр Баранов.



    А фамилии этих больше 10 скульпторов можно будет узнать только при посещении выставки?

    Фото 64+ понравились, но опять же авторы работ не указаны.

  • tmwvpqufx50493

    tmwvpqufx50493
    1 минута назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://xx.org.ua/kachokdoma

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