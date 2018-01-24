В честь 10-летия БИПП дарит подарки зрителям: условия конкурсов

Программа телекомпании «Альфа-канал» «Благовещенск: инструкция по применению» отмечает юбилей. За 10 лет дежурные подготовили почти 6 тысяч сюжетов, а к празднику придумали десятки конкурсов для телезрителей.

«Мы приготовили много конкурсов для наших телезрителей. Это инстаграм-конкурсы, которые проводятся в трёх аккаунтах: bipp_amur, alphatvnews и amur.info. Как творческие конкурсы, так и такие, где нужно логически подумать, подготовить креативное поздравление, нарисовать гироскутер будущего, выложить БИПП из подручных материалов и конкурс-репостов», – рассказала редактор программы «Благовещенск: инструкция по применению» Алина Спасская.

Победители попробуют себя в роли ведущих или актёров. Самые интересные поздравления покажут в праздничной программе, а самых активных зрителей дежурные поздравят с любым праздником. Всего к 10-летию подготовили 10 подарков. Но главные призы от юбиляров – гироскутер, электросамокат и снегоход.

Первый розыгрыш подарков пройдет в период с 19 января по 5 февраля. Зрителям предлагают придумать и сделать своими руками логотип БИПП. Фотографию нужно разместить в Инстаграме под хэштегом #мояинструкция. Итоги конкурса дежурные подведут 5 февраля, в день рождения программы. Вручение подарка состоится 17 февраля. Приз – сюжет-поздравление от коллектива БИПП.

С 22 января по 15 февраля в Инстаграме пройдет конкурс рисунков «Гироскутер будущего». Для участия необходимо нарисовать гироскутер будущего и приложить к нему креативное описание. Снимки рисунков нужно разместить в Инстаграме с хэштегом #гиробипп. Итоги подведут 15 февраля. Вручение подарка – I-balanse гироскутер – состоится 17 февраля.

С 23 января по 5 февраля редакция будет принимать креативные видеопоздравления для коллектива БИПП. Ролики предлагают публиковать под хэштегом #ялюблюбипп. Итоги конкурса – 5 февраля. Самые лучшие поздравления попадут в эфир программы «Благовещенск: инструкция по применению». Вручение подарка состоится 17 февраля. Победитель встретится в кофейне с дежурными и ведущими.

С 25 января по 15 февраля зрителей ждут в ТРЦ «Острова». Участникам нужно сделать креативное селфи на фоне баннера «БИПП 10 лет + Брендскутер», который установлен у отдела компании Rеdmond на первом этаже торгово-развлекательного центра, и при публикации в Инстаграме поставить хэштег #брендскутердаритподарки. Победителя определят представитель БИПП и представитель компании «Брендскутер» 15 февраля. Победителю 17 февраля вручат гироскутер.

Ведущим одного из выпусков программы станет самый внимательный зритель.

«Смотри программу 25 января и выигрывай приз. Среди шести сюжетов мы спрячем одно слово, но собрать его нужно будет по буквам. Буква будет появляться на экране во время каждого сюжета. Справится тот, кто все 20 минут не будет отрывать взгляд от экрана. Будьте внимательны! Полученное слово пишите в Инстаграм под последним постом. Победителя выберем случайным образом 5 февраля. Вручение подарка состоится 17 февраля – это возможность попробовать себя в роли ведущего программы», – говорит редактор программы.

В период с 31 января по 15 февраля в Инстаграме пройдет конкурс репостов. Участникам нужно будет подписаться на аккаунт @brandscooter и сделать репост публикации, а также не забыть поставить хэштег #хочуснегоход. Победителя редакция БИПП выберет случайным образом. Итоги конкурса подведут 5 февраля. Подарок – снегоход – вручат 17 февраля.

Большой розыгрыш подарков пройдет в ТРЦ «Острова» 17 февраля:

– розыгрыш самоката среди покупателей компании «Брендскутер» по номеру чека; – за поздравление от редакции поборются участники викторины на тему БИПП; – сертификат на 5 000 рублей получит тот, кто сможет повторить цирковой номер; – роль в сюжете БИПП разыграют между участниками селфи-конкурса.

Там же пройдет розыгрыш среди покупателей компании «Брендскутер».

На праздник, который проведут 17 февраля в ТРЦ «Острова», редакция пригласит самых активных участников и победителей предыдущих розыгрышей.