Под Углегорском опрокинулся автомобиль ДПС

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Обновлено: вчера21:45



Вечером 23 января под Углегорском произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Как сообщил ИА «Амур.инфо» источник, на федеральной трассе столкнулись грузовик и патрульная машина ДПС.

Полицейский автомобиль от удара опрокинулся. В аварии есть пострадавшие. Источник отмечает, что, по предварительной информации, в ДТП виноват водитель машины ДПС.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области информагентству подтвердили факт столкновения грузовика и патрульного автомобиля. ДТП случилось на 1 413-м километре федеральной трассы «Амур».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии выясняются. Информация о пострадавших пока уточняется.

Видео: instagram.com/mreporter_blg