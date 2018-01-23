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23 января 2018, 21:11 2

Под Углегорском опрокинулся автомобиль ДПС

Под Углегорском опрокинулся автомобиль ДПС
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Обновлено: вчера21:45

Вечером 23 января под Углегорском произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Как сообщил ИА «Амур.инфо» источник, на федеральной трассе столкнулись грузовик и патрульная машина ДПС.

Полицейский автомобиль от удара опрокинулся. В аварии есть пострадавшие. Источник отмечает, что, по предварительной информации, в ДТП виноват водитель машины ДПС.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области информагентству подтвердили факт столкновения грузовика и патрульного автомобиля. ДТП случилось на 1 413-м километре федеральной трассы «Амур».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии выясняются. Информация о пострадавших пока уточняется.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 1693

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • agbor

    agbor
    4 часа назад

    Главное чтобы вину не повесили на водителя грузовика теперь!!!

  • Марина Лыкова

    Марина Лыкова
    3 часа назад

    Лишнего не повесят, виноват накажут)))

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